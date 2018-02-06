В День Святого Валентина украинцы смогут зарегистрировать брак ночью

Время работы РАГСов будет продлено до 00:00.

В День Святого Валентина украинцы смогут зарегистрировать брак ночью
Фото: newsru.com

В День Святого Валентина, 14 февраля, жители всех регионов Украины, кроме аннексированного Крыма, смогут зарегистрировать брак до 00:00.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции.

"В Валентинов день все влюбленные, даже ночью, смогут подать в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния заявление о государственной регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что время работы РАГСов будет продлено до 00:00.

Перечень РАГСов, где будет доступна такая услуга, опубликован на сайте Минюста.

Напомним, в мае прошлого года в Киеве открыли "Сквер влюбленных" для выездных церемоний бракосочетания.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В ДТП в Днепре погиб известный волонтер Леонид КраснопольскийВ ДТП в Днепре погиб известный волонтер Леонид Краснопольский
Задержан налетчик, сбежавший после нападения на фельдъегерей в поездеЗадержан налетчик, сбежавший после нападения на фельдъегерей в поезде
В центре Львова обнаружили БДСМ-бордельВ центре Львова обнаружили БДСМ-бордель
На станции метро "Арсенальная" в Киеве избили полицейскогоНа станции метро "Арсенальная" в Киеве избили полицейского
Минздрав: запрет на посещение школ непривитыми детьми законенМинздрав: запрет на посещение школ непривитыми детьми законен
Блок рекламы


Похожие новости
"Прям Playboy какой-то!": украинцы раскритиковали новую фотосессию киевских полицейских"Прям Playboy какой-то!": украинцы раскритиковали новую фотосессию киевских полицейских
Ночью во Львове горела церковь УПЦ МПНочью во Львове горела церковь УПЦ МП
В Швейцарии восемь туристов второй день сидят заблокированными в пещереВ Швейцарии восемь туристов второй день сидят заблокированными в пещере
В Крыму медики выставили на улицу беременную девушку, на второй день будущая мама умерла В Крыму медики выставили на улицу беременную девушку, на второй день будущая мама умерла
Украинцы стараются работать без больничных листов, опасаясь потерять работу - врачУкраинцы стараются работать без больничных листов, опасаясь потерять работу - врач
Юэн Макгрегор решил прервать брак длиной в 22 годаЮэн Макгрегор решил прервать брак длиной в 22 года
В Запорожье в торговца мясом выстрелили и отобрали деньгиВ Запорожье в торговца мясом выстрелили и отобрали деньги
Рики Мартин вступил в бракРики Мартин вступил в брак
В киевском детском саду избили родителей за отказ сдавать деньги – соцсети В киевском детском саду избили родителей за отказ сдавать деньги – соцсети
Актриса Эллен Пейдж связала себя узами брака Актриса Эллен Пейдж связала себя узами брака
Последние новости
Подгружаем последние новости