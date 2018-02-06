В Киеве 20 школ приостановили занятия из-за гриппа

Больше всего отсутствующих учеников - в Деснянском районе.

В Киеве 20 школ приостановили занятия из-за гриппа
Фото: http://kh.vgorode.ua

В Киеве приостановлены занятия в 20 школах, где уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превысил 20%, кроме того, в 35 школах прекращены занятия в отдельных классах.

Об этом сообщил первый замглавы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

"Такое решение приняли руководители учебных заведений совместно с районными управлениями образования. Сейчас наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Деснянском (закрыто 7 школ) и Оболонском (закрыто 6 школ) районах. Не закрыто ни одно школьное учебное заведение в Печерском и Подольском районах", - рассказал Поворозник.

Он также отметил, что в связи с ростом уровня заболеваемости среди детей комиссия КГГА приняла решение о возможности временного приостановления учебного процесса - при отсутствии 20% от общего количества учащихся.

Учебный процесс может быть приостановлен как в школе в целом, так и поклассово. Дошкольные учебные заведения закрываться на карантин не будут.

Напомним, в школы Запорожья с 7 февраля приостановили занятия из-за увеличения числа заболевших гриппом. В Днепропетровской области более 30 тыс. школьников ушли на вынужденные каникулы. С 5 февраля на карантин закрыли все школы в Николаеве. В Житомире карантин введен с 2 по 11 февраля.

Ранее карантин из-за гриппа водили в школах Винницы.


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