В Запорожье школы закрыли на карантин

Число заболевших ОРВИ и гриппом продолжает увеличиваться.

В Запорожье школы закрыли на карантин
Фото: zn.ua

Мэр Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение, согласно которому в школах и внешкольных учреждениях города с 7 февраля объявлен карантин.

Об этом сообщается на сайте мэрии.

Отмечается, что число заболевших ОРВИ и гриппом продолжает увеличиваться. И хотя эпидемический порог среди запорожских школьников пока не превышен, рост заболеваемости продолжается. В связи с этим занятия прекращены до особого распоряжения.

"Мы могли бы еще продолжить учебный процесс, ведь эпидпорог еще не превышен. Однако, я считаю это неправильным, ведь это приведет лишь к дальнейшему росту заболеваемости среди детей. После консультаций с медиками я принял решение приостановить с 7 февраля учебный процесс в школах", - отметил Буряк.

Он также подчеркнул, что в детских садах, которые продолжат работу, должны выполняться все предусмотренные противоэпидемические мероприятия.

Напомним, в Днепропетровской области более 30 тыс. школьников ушли на вынужденные каникулы из-за гриппа. В Николаеве с 5 февраля все школы закрыли на карантин. В Житомире из-за увеличения числа больных гриппом и ОРВИ карантин введен с 2 по 11 февраля. Ранее карантин из-за гриппа водили в школах Винницы, до 6 февраля.

В Киеве полностью на карантин закрыли три школы, еще в другиг учебных заведениях карантин введен поклассово.


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