В Днепропетровской области более 30 тыс. школьников ушли на вынужденные каникулы из-за гриппа

На карантин ушли 52 школы и 371 класс.

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В Днепропетровской области более 30 тысяч школьников, или 10% от общего количества учащихся в области, ушли на карантин из-за простуды и гриппа.

Об этом сообщили в департаменте образования и науки Днепропетровской ОГА, передает "Интерфакс-Украина".

По данным департамента, в настоящее время на вынужденных каникулах находятся 52 школы и 371 класс.

"Приостанавливать учебно-воспитательный процесс в школе или классе из-за заболеваемости детей - это решение местных органов власти. Кто-то считает необходимым ввести каникулы во всех школах, как в Никополе. Сейчас там не работают 26 учебных учреждений. На некоторых территориях - приостанавливают уроки в отдельных классах", - отметили в департаменте.

Каникулы объявлены в школах и отдельных классах Вольногорска, Днепра, Желтых Вод, Каменского, Кривого Рога, Марганца, Никополя, Павлограда, Верхнеднепровского, Криничанского, Криворожского, Криничанского, Новомосковского, Петропавловского, Пятихатского районов, а также Богдановской, Криничанской, Петриковской, Чкаловской объединенных громад.

Всего в Днепропетровской области 910 школ, в которых обучается более 300 тыс. детей.

Напомним, из-за гриппа в Николаеве с 5 февраля все школы закрыли на карантин. В Житомире из-за увеличения числа больных гриппом и ОРВИ карантин введен с 2 по 11 февраля. Ранее карантин из-за гриппа водили в школах Винницы, до 6 февраля.