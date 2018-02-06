В Днепропетровской области более 30 тыс. школьников ушли на вынужденные каникулы из-за гриппа

На карантин ушли 52 школы и 371 класс.

В Днепропетровской области более 30 тыс. школьников ушли на вынужденные каникулы из-за гриппа
Фото: podrobnosti.ua

В Днепропетровской области более 30 тысяч школьников, или 10% от общего количества учащихся в области, ушли на карантин из-за простуды и гриппа.

Об этом сообщили в департаменте образования и науки Днепропетровской ОГА, передает "Интерфакс-Украина".

По данным департамента, в настоящее время на вынужденных каникулах находятся 52 школы и 371 класс.

"Приостанавливать учебно-воспитательный процесс в школе или классе из-за заболеваемости детей - это решение местных органов власти. Кто-то считает необходимым ввести каникулы во всех школах, как в Никополе. Сейчас там не работают 26 учебных учреждений. На некоторых территориях - приостанавливают уроки в отдельных классах", - отметили в департаменте.

Каникулы объявлены в школах и отдельных классах Вольногорска, Днепра, Желтых Вод, Каменского, Кривого Рога, Марганца, Никополя, Павлограда, Верхнеднепровского, Криничанского, Криворожского, Криничанского, Новомосковского, Петропавловского, Пятихатского районов, а также Богдановской, Криничанской, Петриковской, Чкаловской объединенных громад.

Всего в Днепропетровской области 910 школ, в которых обучается более 300 тыс. детей.

Напомним, из-за гриппа в Николаеве с 5 февраля все школы закрыли на карантин. В Житомире из-за увеличения числа больных гриппом и ОРВИ карантин введен с 2 по 11 февраля. Ранее карантин из-за гриппа водили в школах Винницы, до 6 февраля.

В Киеве полностью на карантин закрыли три школы, еще в 16 учебных заведениях карантин введен поклассово.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В ДТП в Днепре погиб известный волонтер Леонид КраснопольскийВ ДТП в Днепре погиб известный волонтер Леонид Краснопольский
Задержан налетчик, сбежавший после нападения на фельдъегерей в поездеЗадержан налетчик, сбежавший после нападения на фельдъегерей в поезде
В центре Львова обнаружили БДСМ-бордельВ центре Львова обнаружили БДСМ-бордель
На станции метро "Арсенальная" в Киеве избили полицейскогоНа станции метро "Арсенальная" в Киеве избили полицейского
Минздрав: запрет на посещение школ непривитыми детьми законенМинздрав: запрет на посещение школ непривитыми детьми законен
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве 20 школ приостановили занятия из-за гриппаВ Киеве 20 школ приостановили занятия из-за гриппа
В Ивано-Франковской области женщина умерла после заболевания гриппом и корьюВ Ивано-Франковской области женщина умерла после заболевания гриппом и корью
В колонии в Хмельницкой области вторую неделю протестуют заключенныеВ колонии в Хмельницкой области вторую неделю протестуют заключенные
В Харькове из-за аварии на коллекторе под землю провалилось зданиеВ Харькове из-за аварии на коллекторе под землю провалилось здание
Школы Николаева закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИШколы Николаева закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
Во Франции от гриппа умерли почти 3 тысячи человек за месяцВо Франции от гриппа умерли почти 3 тысячи человек за месяц
Случай дифтерии в Луганской области не подтвердилсяСлучай дифтерии в Луганской области не подтвердился
Школы Житомира закрыли на карантин из-за гриппаШколы Житомира закрыли на карантин из-за гриппа
В детские сады и больницы Житомирской области поставляли мясо с химикатамиВ детские сады и больницы Житомирской области поставляли мясо с химикатами
Женщина и ребенок ранены из-за взрыва у магазина в ХарьковеЖенщина и ребенок ранены из-за взрыва у магазина в Харькове
Последние новости
Подгружаем последние новости