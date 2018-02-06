Два шестиклассника сообщили о минировании школы в Киеве
Родителей привлекут к ответственности по ст.184 КУоАП.
Два шестиклассника накануне сообщили о минировании школы №129 на проспекте Гагарина в Киеве.
Пресс-служба полиции сообщила, что в дежурную часть Днепровского райуправления позвонил аноним, который заявил о предстоящем взрыве. По тревоге в школу выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели.
Через несколько минут в полицию снова позвонили и сказали, что сообщение о минировании было шуткой.
Тем не менее, здание проверили, 500 учащихся и сотрудников школы эвакуировали. Взрывчатки в школе не было.
"Впоследствии мы установили номер мобильного, а затем и псевдоминера и его товарища - это 12-летние ученики этой школы, которые решили так пошутить", - сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин. Родителей учеников решили привлечь к административной ответственности по ст.184 КУоАП (невыполнение родительских обязанностей).
Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью 259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет для "шутников". Но риск попасть за решетку зачастую не отпугивает лжеминеров.
По данным правоохранителей, каждый выезд взрывотехников по сообщению о минировании обходится государству в 30 тыс. гривен.
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