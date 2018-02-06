"Прям Playboy какой-то!": украинцы раскритиковали новую фотосессию киевских полицейских
В сеть попали снимки с новой фотосессии сотрудников киевской полиции. Пользователи сети подняли на смех появившиеся фото, оставив жесткие комментарии не только в адрес девушек, но и касательно службы новой полиции.
Снимки разместил на своей странице в Facebook паблик "Типичный Киев", передает Час Пик.
На фото патрульные позируют в форме возле спортивного инвентаря.
Стоит отметить, что комментируют снимки довольно активно. Пользователи в пух и прах раскритиковали "служебную" фотосессию, посоветовав полицейским направить всю свою энергию на выполнение своих служебных обязанностей.
Присутствуют и комментарии, в которых девушек-полицейских сравнивают с танцовщицами из стриптиз-клуба.
"Больше похоже на анонс порнофильма либо стриптиз-шоу",
"Интересно, а кто-то из них ту штангу сможет поднять? Копы, блин. Страшно жить с такой полицией",
"Прям плейбой какой-то, раньше уважение и авторитет по другому зарабатывали",
"А ведь как все хорошо начиналось..., люди то верили, что новая полиция наведет порядок - в итоге очередное разочерование...",
"По-моему, наши полицейские позируют лучше, чем работают", - пишут в комментариях к фото.
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05.02.2018 20:47