В Германии выходцев из Украины отправили за решетку за миллионные махинации в сфере медицины

Общая сумма убытков вследствие преступной деятельности с 2008-го по сентябрь 2016 составляет не менее 4,7 млн евро.

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В Германии к лишению свободы сроком от двух до семи лет приговорены девять членов преступной группировки, основанной выходцами из бывшего СССР . Осужденных признали виновными в создании системы координированной подделки счетов за предоставленные по уходу за больными услуги, передает DW.

Соответствующее решение принял в понедельник, 5 февраля, расположенный в Дюссельдорфе земельный суд федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, сообщает информагентство epd.

По установленным на данный момент данным, общая сумма убытков вследствие преступной деятельности с 2008-го по сентябрь 2016 составляет не менее 4,7 миллиона евро.

Сами осужденные - пять мужчин и четыре женщины - преимущественно выходцы из РоSSии и Украины. Главный подозреваемый, приговорен к семи годам лишения свободы. Он также должен заплатить около 500 тыс. евро штрафа.