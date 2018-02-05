В Германии выходцев из Украины отправили за решетку за миллионные махинации в сфере медицины
Общая сумма убытков вследствие преступной деятельности с 2008-го по сентябрь 2016 составляет не менее 4,7 млн евро.
В Германии к лишению свободы сроком от двух до семи лет приговорены девять членов преступной группировки, основанной выходцами из бывшего СССР. Осужденных признали виновными в создании системы координированной подделки счетов за предоставленные по уходу за больными услуги, передает DW.
Соответствующее решение принял в понедельник, 5 февраля, расположенный в Дюссельдорфе земельный суд федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, сообщает информагентство epd.
По установленным на данный момент данным, общая сумма убытков вследствие преступной деятельности с 2008-го по сентябрь 2016 составляет не менее 4,7 миллиона евро.
Сами осужденные - пять мужчин и четыре женщины - преимущественно выходцы из РоSSии и Украины. Главный подозреваемый, приговорен к семи годам лишения свободы. Он также должен заплатить около 500 тыс. евро штрафа.
Ранее немецкие СМИ, ссылаясь на данные следствия, сообщали, что в преступную сеть входили около 230 фирм по предоставлению услуг по уходу за больными и инвалидами. По предварительной договоренности с пациентами, большинство из которых тоже были выходцами преимущественно из РФ, Украины и других бывших советских республик, а также врачами фирмы выставляли страховым компаниям счета за услуги, которые они на самом деле не предоставляли. Частью полученных в результате махинаций прибылей делились с пациентами и врачами, причастными к махинациям. Незаконные выплаты проводили наличными. Преступная сеть действовала на территории всей Германии.
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