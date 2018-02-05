Харьковского нациста приговорили к пожизненному за убийство

Виталий Кадничанский нападал с ножом на африканцев и арабов.

Харьковского нациста приговорили к пожизненному за убийство
Фото: 057.ua

Дзержинский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор 27-летнему Виталию Кадничанскому, совершившему серию покушений на убийство на почве расовой нетерпимости.

Об этом сообщается на сайте судебной власти Украины.

Прокуратура Харьковской области уточняет, что доказала в суде четыре покушения на убийство, совершенные в течение апреля-мая 2012 года. Во время нападений пострадали шесть человек.

Обвиняемого приговорили к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы за серию покушений на убийство по мотивам расовой нетерпимости, убийство и незаконное обращение с боеприпасами (ч.2 ст.15 п.п.1, 13, 14 ч.2 ст.115, п.4, 13 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины).

В ноябре 2013 года Дзержинский райсуд Харькова уже признавал подсудимого виновным по этому делу. Тогда он назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. Однако прокуратура сочла приговор слишком мягким и обжаловала его в апелляционной инстанции.

По данным следствия, обвиняемый с 2010 года начал интересоваться идеями нацизма, а весной 2012 года начал выслеживать возле станций метро африканцев или жителей арабских стран, которые, по его мнению, не могли оказать серьезного сопротивления, следовал за ними и в малолюдных местах нападал сзади с ножом. Все пострадавшие выжили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Кроме того, следствие доказало, что подсудимый убил одного человека. Он нанес многочисленные ножевые ранения мужчине, который настойчиво предлагал угостить его спиртным. В результате потерпевший скончался на месте.

Дома у Кадничанского обнаружили литературу и символику, пропагандирующую нацизм, а также осколочно-фугасный снаряд и дымовую шашку.

Из-за вызывающего и неадекватного поведения мужчины во время судебных заседаний, суд назначил ему судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой обвиняемый был признан вменяемым.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, освобождения Кадничанского в 2014 году добивалась организация "Комитет по освобождению политзаключенных", но безуспешно.


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