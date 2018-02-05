Борис Апрель рассказал, как решился на смену пола и стал Зианджей

Бывший участник проекта «Фабрика звезд» Борис Апрель рассказал, как отважился сменить пол.

Об этом этом пишет «Світське життя» .

«Когда ты чувствуешь дискомфорт в своем теле, ибо есть женская душа в мужском теле. Нужно, чтобы был какой-то баланс, я этого хотела много лет. И пришло время», — делится певица.

Зианджа отметила, что на смену пола она решилась уже в США .

«Мне в Америке понравился менталитет. Там к людям-трансгендерам относятся с уважением, они имеют равные с другими права, мне очень хотелось, чтобы эти времена однажды наступили в Украине, я об этом мечтаю», — рассказывает артистка.