Борис Апрель рассказал, как решился на смену пола и стал Зианджей
Бывший участник проекта «Фабрика звезд» Борис Апрель рассказал, как отважился сменить пол.
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«Когда ты чувствуешь дискомфорт в своем теле, ибо есть женская душа в мужском теле. Нужно, чтобы был какой-то баланс, я этого хотела много лет. И пришло время», — делится певица.
Зианджа отметила, что на смену пола она решилась уже в США.
«Мне в Америке понравился менталитет. Там к людям-трансгендерам относятся с уважением, они имеют равные с другими права, мне очень хотелось, чтобы эти времена однажды наступили в Украине, я об этом мечтаю», — рассказывает артистка.
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Общество
05.02.2018 13:22