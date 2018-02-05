Только для женщин: коворкинг-хаб The Wing, в который не пускают мужчин, собрал очередь в 8000 человек и $42 млн
Женщины исторически оттеснялись от социальных, финансовых и профессиональных возможностей, которые предлагались в первую очередь мужчинам. И даже сегодня многие сталкиваются с неравноценным распределением ресурсов и доверия: женщин менее охотно берут на работу, им меньше платят и реже повышают. Мужчины все еще остаются привилегированным классом, пишут
Именно поэтому Одри Гельман и Лорен Кассан в октябре 2016 года запустили женский коворкинг и бизнес-хаб
фото здесь и далее: Facebook-страница
Веским аргументом в пользу такого пространства стала победа Дональда Трампа на выборах. Президент с активной антифеминистической позицией мог стать угрозой в борьбе женщин за равенство в бизнесе и профессиональном поле.
The Wing представляет собой пространство в стиле лофт на 1000 кв. м с коворкинговыми пространствами, переговорными, комнатами для сна и даже гардеробными, в которых можно спокойно переодеться, поправить макияж и освежиться после долгого трудового дня. Еще там есть библиотека, которую укомплектовал еще один женский стартап The Strand, а также кафе и бар со снеками и напитками.
Тарифы в The Wing — $2350-$2700 в год, однако коворкинг пользуется большой популярностью. Сразу после открытия в The Wing начали поступать сотни звонков — женщины стремились стать частью комьюнити. На сегодня в клубе состоит 1500 женщин и еще 8000 — в очереди, поэтому команда коворкинга активно расширяется в Бруклине и планирует строительство новых филиалов, в частности — в Вашингтоне. Недавно девушки
Между тем о Nomadic Thinkers (австралийском мужском коворкинге) нет новостей. Сайт у него так и не появился, Facebook-страница закрыта, о новых инвестициях также не сообщается. Последние новости о нем датированы ноябрем прошлого года. Тогда же команда столкнулась с критикой относительно своих идей, согласно которым женщины провоцируют мужчин на депрессию и агрессию.
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Общество
05.02.2018 13:24