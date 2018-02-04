В колонии в Хмельницкой области вторую неделю протестуют заключенные

Часть протестующих голодает, несколько узников резали себе вены.

Фото: npm.org.ua

В Замковой колонии в Изяславе (Хмельницкая область) уже вторую неделю продолжаются протесты заключенных. Они начались 22 января 2018 и связаны, по словам заключенных, с "неправомерными действиями администрации". Об этом пишет Радио Свобода.

Часть протестующих голодает, несколько заключенных пытались нанести себе телесные повреждения.

«Сегодня суд мне назначил принудительное кормление. Я не употребляю пищи. Назначили из-за того, что я потерял много крови, когда перерезал себе вены. Причина здесь одна - неправомерные действия со стороны администрации, я здесь не раз в наручниках в санчасти был прикован. Это законно? Вчера только вышел из изолятора. Здесь из-за любой мелочи пишут бумажки и сажают в яму. Было такое, что я, когда с этапа приезжал, мне кляп в рот засовывали, проносили этапом, несли в санчасть », - заявил один из осужденных, которые протестуют, Олег Михайлов.

Другой осужденный, Сергей Нечволодов, заметил, что голодание заключенных происходят в колонии периодически и связаны с тем, что часть осужденных хочет взять колонию под свой контроль.

«Несколько осужденных криминальной направленности, негативной, подговаривают других осужденных, чтобы те их поддержали, голодали, резали себе вены, чтобы возродить воровские традиции», - отметил он.

В колонии подтверждают попытки нескольких заключенных нанести себе вред. 31 января суд вынес решение о принудительном кормлении четырех заключенных.

Министерство юстиции Украины, которому подчиняется учреждение, проводит в колонии проверку, сообщил пресс-секретарь замминистра юстиции Юрий Маслак.

Как информирует Харьковская правозащитная группа (ХПГ), противостояние между осужденными и администрацией в Замковой колонии происходят постоянно, а нынешний мятеж вызван «условиями содержания, пытками холодом и отношением персонала».

Напомним, ранее в Одессе по дороге в суд заключенный уговорил конвоиров заехать к его знакомой и сбежал.