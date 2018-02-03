В Киеве горел детский корпус психиатрической больницы им. Павлова

Из здания на безопасное расстояние вывели 17 детей, никто не пострадал.

Фото: google.com/maps

В Киеве в субботу горел детский корпус Киевской городской клинической психоневрологической больницы им. Павлова на улице Кирилловской, 103.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 17:25. Прибывшие по месту вызова спасатели обнаружили, что горит один из кабинетов на 4-м этаже. К 18:19 огонь потушили.

Во время пожара из здания на безопасное расстояние вывели 17 детей, никто не пострадал.

На месте работали пять единиц техники и 23 пожарных.