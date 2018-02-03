В Киеве горел детский корпус психиатрической больницы им. Павлова
Из здания на безопасное расстояние вывели 17 детей, никто не пострадал.
В Киеве в субботу горел детский корпус Киевской городской клинической психоневрологической больницы им. Павлова на улице Кирилловской, 103.
Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 17:25. Прибывшие по месту вызова спасатели обнаружили, что горит один из кабинетов на 4-м этаже. К 18:19 огонь потушили.
Во время пожара из здания на безопасное расстояние вывели 17 детей, никто не пострадал.
На месте работали пять единиц техники и 23 пожарных.
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03.02.2018 15:11