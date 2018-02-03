?В Днепре протестовали против использования животных в цирках

Активисты считают, что в городском цирке нет условий для содержания животных с шоу "Цирк на воде".

Фото: radiosvoboda.org

В Днепре в субботу, 3 февраля, под зданием городского цирка на акцию протеста собрались зоозащитники и волонтеры. Они требовали прекратить привлекать животных к цирковым представлениям, передает Радио Свобода.

Активисты держали в руках плакаты с надписями «Цирк - концлагерь для животных», «Животное - личность, а не игрушка», а также фотографии с изображением диких животных в вольерах. Волонтеры скандировали: «Родители, прекратите навязывать детям цирк с животными». В мероприятии приняло участие более трех десятков человек.

«Мы были на спектакле, где была измучена львица, наверное, болная. Она даже упала с тумбы. Там также был тигр, которого били палками, чтобы он встал на задние лапы. «Цирк на воде»? Как морские животные могут содержаться в условиях цирка? Для морского животного предусмотрено содержание в бассейне глубиной хотя бы 2 метра, этого нет в нашем цирке. Люди идут, покупают билеты и всем абсолютно все равно, как там содержатся животные », - сказал один из организаторов акции.

Из администрации цирка к пикетчикам никто не вышел.

Посетители цирка, которые шли на спектакль, сказали, что покупают билеты в цирк в основном по просьбе своих детей и надеются, что большая часть средств от продаж идет именно на создание нормальных условий содержания животных.

Напомним, на прошлой недели неизвестные в балаклавах во Львове забросали дымовыми шашками акцию против использования животных в цирках