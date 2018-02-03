Ночью во Львове горела церковь УПЦ МП

Этот храм неделю назад пикетировали с призывами демонтировать.

Пожар в церкви во Львове Фото: Мария Воробец

Ночью 3 февраля во Львове возник пожар в церкви Святого князя Владимира УПЦ МП в микрорайоне Сихов, об этом сообщает местное издание ZAXID.net.

Сообщение о пожаре поступило около 2:20.

«Огнем уничтожено обшивку крыши, деревянное перекрытие на площади 100 м2, пол и облицовку стен на площади 30 м2, поврежден церковный инвентарь на площади 40 м2», - говорится в сообщении ЛОГА.

Возгорание здания ликвидировали через 40 минут после получения сообщения о пожаре. Пока причины возгорания неизвестны.

Фото: Павло Паламарчук/ZAXID.NET Фото: Павло Паламарчук/ZAXID.NET Фото: Павло Паламарчук/ZAXID.NET Фото: Павло Паламарчук/ZAXID.NET Фото: Павло Паламарчук/ZAXID.NET Фото: Мария Воробец

Пожар произошел в той церкви, которую неделю назад пикетировали активисты с призывами демонтировать храм, поскольку, по их мнению, он возведен незаконно. После этого Львовская епархия УПЦ МП заявила, что протесты под храмом устраивают радикальные организации для получения политических рейтингов.

Депутаты Львовского облсовета во время сессии 30 января обратились в местные управления Госархстройинспекции и Госгеокадастра с просьбой провести проверку законности получения земли общиной УПЦ МП и законности строительства храма.

Напомним, ранее Львовский облсовет предложил вывешивать флаг ОУН девять раз в году.