В Харькове из-за аварии на коллекторе под землю провалилось здание

Пострадавших нет. В канализационный коллектор "ушли" два барабана кабеля.

В Харькове из-за аварии на канализационном коллекторе по улице Грековской провалилось здание, передает NewsRoom.

Пользователи соцсетей сообщили, что под землю ушло здание, в котором располагалась раздевалка и склад фирмы, которая занимается электромонтажными работами.

"Пострадавших нет. В канализационный коллектор "ушли" два барабана кабеля на полмиллиона гривен", - написал очевидец Олег Бабич.

Фото: http://vodokanal.kharkov.ua/

В мэрии сообщили, что просадка грунта вокруг канализационного коллектора произошла вследствие разрушения его сводов от газовой коррозии.

По информации КП "Харьковводоканал", сотрудники предприятия сразу организовали штаб по ликвидации последствий ЧП. Кроме того, к работам пришлось подключить киевских специалистов.

"На сегодняшний день с помощью временной насосной станции осуществляется перекачка сточных вод из вышерасположенного колодца в нижерасположенную шахту", - сообщил заместитель генерального директора КП "Харьковводоканал" Александр Коваленко.

По его словам, это позволяет не отключать абонентов от водоснабжения, а также предотвратило выход сточных вод на поверхность земли. Развитие обрушения котлована уже полностью предотвращено, заверил Коваленко.

Ранее сообщалось, что в Одессе на Екатерининской улице во внутреннем дворе четырехэтажного здания обрушились два балкона.


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