Столичный парк Киото включат в природно-заповедный фонд Украины

Территорию парка предлагается объявить памятником местного значения.

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Комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования согласовала проект решения "Об объявлении природной территории парком-памятником садово-паркового искусства местного значения "Парк Киото".

Об этом сообщается на сайте мэрии.

Парк Киото располагается в Деснянском районе столицы на территории площадью 9,17 га. Проект разработан специалистами благотворительной организации "Благотворительный фонд Днепровского района. Киева " Киевский эколого-культурный центр".

Балансодержателем парка является коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Деснянского района.

"Принятие данного проекта решения позволит обеспечить благоприятные условия для сохранения ценных экземпляров растительного мира, целого ряда редких животных, охраняемых Бернской конвенцией, а также уникальных образцов паркового строительства", - отмечается в сообщении.

Напомним, парк Киото находится между станциями метро Черниговская и Лесная. Он был основан в 1972 году в знак дружеских отношений Киева и культурной столицы Японии - Киото. 28 апреля 2012 года в парке состоялась торжественная церемония фиксации нового рекорда Гиннеса - самой длинной в мире аллеи сакур.

В июне 2017 года в парке Киото открыли японский сад камней.