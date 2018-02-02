В Днепре ветеринары спасли кошку, которую случайно "постирали" в стиральной машине

Животному оказали необходимую помощь и отправили домой.

В Днепре ветеринары спасли кошку, которые случайно "постирали" в стиральной машине
Фото: скриншот видео

В одну из ветеринарных клиник Днепра 31 января доставили кошку, которая случайно оказалась в стиральной машинке во время её работы.

Об этом сообщает местное издание "Мост-Днепр".

Отмечается, что ветеринары оказали кошке необходимую помощь, и в тот же день животное отправилось домой.

"Владельцы кошек и маленьких собак! Будьте внимательны, когда запускаете стиральную машину! Эту бедолагу не заметили. Сейчас наши врачи оказывают ей необходимую помощь. Надеемся, всё закончится благополучно", - написали представители клиники в Фейсбуке.

Через пару часов на странице появилась новая запись, сообщающая о благополучном исходе лечения.

"Постиранная кошечка отправляется домой. Привели в чувства", - сообщили ветеринары.

Напомним, ранее в Харькове спасатели освободили ребенка, застрявшего в барабане стиральной машины.


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