В Днепре ветеринары спасли кошку, которую случайно "постирали" в стиральной машине
Животному оказали необходимую помощь и отправили домой.
В одну из ветеринарных клиник Днепра 31 января доставили кошку, которая случайно оказалась в стиральной машинке во время её работы.
Об этом сообщает местное издание "Мост-Днепр".
Отмечается, что ветеринары оказали кошке необходимую помощь, и в тот же день животное отправилось домой.
"Владельцы кошек и маленьких собак! Будьте внимательны, когда запускаете стиральную машину! Эту бедолагу не заметили. Сейчас наши врачи оказывают ей необходимую помощь. Надеемся, всё закончится благополучно", - написали представители клиники в Фейсбуке.
Через пару часов на странице появилась новая запись, сообщающая о благополучном исходе лечения.
"Постиранная кошечка отправляется домой. Привели в чувства", - сообщили ветеринары.
Напомним, ранее в Харькове спасатели освободили ребенка, застрявшего в барабане стиральной машины.
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Общество
02.02.2018 16:44