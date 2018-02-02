Минздрав: запрет на посещение школ непривитыми детьми законен

Ведомство призвало не поддаваться на протесты "антивакцинщиков".

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Министерство здравоохранение настаивает, что запрет на посещение школ детьми, которые не были привиты, является законным, и призывает местные органы власти не поддаваться на протесты "антивакцинщиков".

Об этом говорится в фейсбуке Минздрава в связи с протестом родителей в Одессе. Там под стены мэрии пришли родители детей, которых не пустили в школы города из-за отсутствия прививок от кори. Одесситы расценивают сложившуюся ситуацию как нарушение конституционных прав граждан на образование.

Минздрав заявляет, что ничьи права не нарушаются.

В прошлые годы дети, чьи родители не обеспечили своевременное получение прививок, могли посещать детские воспитательные, учебные и оздоровительные учреждения из-за несовершенства действующего законодательства. Более того, отказы руководителей учреждений принимать таких детей приравнивались к нарушению права на образование, которое закреплено в Конституции Украины.

Ситуация изменилась с принятием нового закона "Об образовании". В статье 9 этого закона предусмотрена не только очная форма получения образования, но и семейная (домашняя). Она предусматривает организацию образовательного процесса детей самостоятельно их родителями для получения формального (дошкольного, полного общего среднего) образования. По закону ответственность за получение образования детьми на уровне не ниже стандартов образования несут родители, оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с законодательством. Разные формы получения образования являются тождественными.

Министерство также отмечает, что в соответствии с действующими законами граждане Украины обязаны проходить медицинские осмотры и прививки в предусмотренных законом "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" случаях. Он определяет прививки от полиомиелита, туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша и кори обязательными для всего населения, указывают в ведомстве. Обязательность прививок также устанавливается законом "О защите населения от инфекционных болезней".

Согласно ему детям, которые не получали прививок в соответствии с установленным календарем (в частности, прививки от кори в возрасте 12 месяцев и 6 лет), посещение детских учреждений не разрешено, кроме случаев, когда прививки не были проведены по медицинским показаниям.

Таким образом, все решения местного самоуправления и администраций учебных заведений о недопуске к очной форме обучения детей с невыполненным календарем прививок, настаивают в Минздраве, полностью законны и никак не нарушают права граждан Украины.

Министерство просит родителей быть внимательными в решении этого вопроса, поскольку отказ от обеспечения ребенка образованием в одной из установленных законодательством форм трактуется как уклонение от родительских обязанностей и влечет за собой ответственность в соответствии с действующими законами (Семейный кодекс ст. 155 ч. 4).