В Киеве похоронили космонавта Каденюка

Он умер 31 января от сердечного приступа после утренней пробежки.

Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко

В пятницу, 2 февраля, в клубе Кабмина состоялось прощание с космонавтом Леонидом Каденюком. Он умер 31 января от сердечного приступа после утренней пробежки в парке.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", церемонию прощания посетили президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, вице-премьер Степан Кубив, министр культуры Евгений Нищук, министр экологии Остап Семерак, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Кроме того, попрощаться с первым украинским космонавтом прибыли директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин, экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз, глава Управления госохраны Валерий Гелетей, мэр Киева Виталий Кличко, народные депутаты нынешнего и предыдущих созывов Верховной Рады, а также значительное количество людей в военной форме, в форме военно-воздушных сил Украины.

"Мне казалось, что он до 100 лет доживет. Я часто с ним общался. Практически последние годы он был без работы, невостребованным, так сказать, хотя он очень талантливый человек. Общаться с ним было очень легко, потому что он вел себя, не напоминая что он имел возможность гордится собой и своим поступком", - цитирует Кучму агентство "Интерфакс-Украина".

Каденюка похоронили на Байковом кладбище.