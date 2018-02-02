В Киеве похоронили космонавта Каденюка
Он умер 31 января от сердечного приступа после утренней пробежки.
В пятницу, 2 февраля, в клубе Кабмина состоялось прощание с космонавтом Леонидом Каденюком. Он умер 31 января от сердечного приступа после утренней пробежки в парке.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", церемонию прощания посетили президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, вице-премьер Степан Кубив, министр культуры Евгений Нищук, министр экологии Остап Семерак, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
Кроме того, попрощаться с первым украинским космонавтом прибыли директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин, экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз, глава Управления госохраны Валерий Гелетей, мэр Киева Виталий Кличко, народные депутаты нынешнего и предыдущих созывов Верховной Рады, а также значительное количество людей в военной форме, в форме военно-воздушных сил Украины.
"Мне казалось, что он до 100 лет доживет. Я часто с ним общался. Практически последние годы он был без работы, невостребованным, так сказать, хотя он очень талантливый человек. Общаться с ним было очень легко, потому что он вел себя, не напоминая что он имел возможность гордится собой и своим поступком", - цитирует Кучму агентство "Интерфакс-Украина".
Каденюка похоронили на Байковом кладбище.
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