В Умани 26-летняя женщина похитила у своей знакомой полуторагодовалую дочь

Свой поступок задержанная объяснить не смогла.

В Умани 26-летняя женщина похитила у своей знакомой полуторагодовалую дочь
Фото: npu.gov.ua

Полицейские Виницкой области задержали 26-летнюю женщину, которая похитила ребенка у своей знакомой.

Об этом сообщается на сайте полиции.

В четверг, 1 февраля, в полицию поступила информация от коллег из Умани о похищении полуторагодовалой девочки.

Правоохранители передали ориентировку на женщину и ребенка работникам автовокзала, автомобильных заправок, водителям маршруток.

На одной из автозаправок подозреваемую заметил работник сервиса. Он увидел ее в автомобиле такси, водитель которого заехал заправиться, и сообщил в полицию.

Женщину задержали недалеко от этой заправки. Свой поступок она объяснить не смогла. Как выяснилось, задержанная уже имеет судимости за кражи.

Ребенка обследовали врачи и передали матери.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, в октябре прошлого года на киевской Оболони отец пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда он вернулся - обнаружил пустую коляску без переносной корзины. Полиция задержала 20-летнюю женщину, похитившую ребенка, на территории лесопилки возле Вышгорода. Суд отправил ее под домашний арест.

Ранее, в ноябре, в Сумах женщину, которая пыталась похитить двухлетнего мальчика в центре города, госпитализировали в психиатрическую больницу.


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