Харьковский сурок предсказал теплую и раннюю весну

Тимка Третий также дал ответ на вопрос, есть ли жизнь на Марсе.

Фото: kp.ua

Степной сурок Тимка Третий, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в поселке Гайдары Змиевского района Харьковской области, сделал традиционное предсказание весны.

"Сурок говорит, что через шесть недель будет теплая весна", - истолковал предсказание сурка его хранитель Виктор Токарский в пятницу.

Также у Тимки спросили, есть ли жизнь на Марсе. Сурок выбрал табличку с надписью "Є життя на Марсі".

Сурок Тимка Третий сменил на посту предсказателя своего отца, Тимку Второго.

На биостанции ХНУ им.В.Каразина День сурка отмечают с 2004 года. Тимка Второй предсказывал погоду семь раз. В 2017 году кроме прихода весны через шесть недель он предсказал также, что Европейский Союз предоставит Украине безвизовый режим в том же году.

До этого прогнозами занимался его предшественник Тимка I, которого также проводили на заслуженную пенсию по возрасту.