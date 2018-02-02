Харьковский сурок предсказал теплую и раннюю весну
Тимка Третий также дал ответ на вопрос, есть ли жизнь на Марсе.
Степной сурок Тимка Третий, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в поселке Гайдары Змиевского района Харьковской области, сделал традиционное предсказание весны.
"Сурок говорит, что через шесть недель будет теплая весна", - истолковал предсказание сурка его хранитель Виктор Токарский в пятницу.
Также у Тимки спросили, есть ли жизнь на Марсе. Сурок выбрал табличку с надписью "Є життя на Марсі".
Сурок Тимка Третий сменил на посту предсказателя своего отца, Тимку Второго.
На биостанции ХНУ им.В.Каразина День сурка отмечают с 2004 года. Тимка Второй предсказывал погоду семь раз. В 2017 году кроме прихода весны через шесть недель он предсказал также, что Европейский Союз предоставит Украине безвизовый режим в том же году.
До этого прогнозами занимался его предшественник Тимка I, которого также проводили на заслуженную пенсию по возрасту.
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Общество
02.02.2018 09:20
02.02.2018 09:20