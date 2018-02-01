Задержан налетчик, сбежавший после нападения на фельдъегерей в поезде

Мужчина несколько месяцев скрывался в РоSSии.

Задержан налетчик, сбежавший после нападения на фельдъегерей в поезде
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала в Днепре местного жителя, подозреваемого в вооруженном нападении и покушении на убийство военнослужащих Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи.

"В октябре злоумышленник в поезде Киев - Запорожье с оружием пытался завладеть секретной корреспонденцией, которую перевозили фельдъегери. После неудачной попытки нападения мужчина сбежал в РоSSию, где в течение нескольких месяцев скрывался от украинского правосудия", - сообщается на сайте спецслужбы.

СБУ узнала, что злоумышленник вернулся в родной город, и провела операцию по задержанию. Мужчина при этом пытался оказать вооруженное сопротивление.

В ходе обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили оружие, с которым он напал на фельдъегерей, и поддельный паспорт гражданина Украины.

Напомним, еще одно нападение на фельдъегерей произошло в апреле 2017 года. Неизвестные отобрали у сотрудников Государственной фельдъегерской службы табельное оружие и корреспонденцию на железнодорожном вокзале "Киев-Пассажирский" и скрылись на автомобиле.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
У пассажира автобуса сообщением Одесса-Москва пограничники обнаружили 10 паспортовУ пассажира автобуса сообщением Одесса-Москва пограничники обнаружили 10 паспортов
Во Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочкаВо Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочка
В Швейцарии спасли группу туристов, пять дней просидевших в ловушке в пещереВ Швейцарии спасли группу туристов, пять дней просидевших в ловушке в пещере
За попытку поджога монастыря УПЦ МП двух киевлян арестовали на 60 сутокЗа попытку поджога монастыря УПЦ МП двух киевлян арестовали на 60 суток
Борис Апрель сменил пол и рассказал, почему боялся возвращаться на сценуБорис Апрель сменил пол и рассказал, почему боялся возвращаться на сцену
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве задержаны квартирные воры, ранившие пятерых полицейских в ДнепреВ Киеве задержаны квартирные воры, ранившие пятерых полицейских в Днепре
Во Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочкаВо Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочка
Ухажер утопил девушку после неудачного свиданияУхажер утопил девушку после неудачного свидания
В Бердянске мужчина подорвал себя гранатой во время задержания полицией В Бердянске мужчина подорвал себя гранатой во время задержания полицией
Трое полицейских тяжело ранены во время задержания преступника в БердянскеТрое полицейских тяжело ранены во время задержания преступника в Бердянске
Почти 700 населенных пунктов в 6 областях Украины остаются обесточенными после непогодыПочти 700 населенных пунктов в 6 областях Украины остаются обесточенными после непогоды
Главврач поликлиники Нацполиции задержан за вымогательство тысячи долларов у военного за оформление инвалидностиГлавврач поликлиники Нацполиции задержан за вымогательство тысячи долларов у военного за оформление инвалидности
Автобусы Apple подвергались нападениям в Силиконовой долинеАвтобусы Apple подвергались нападениям в Силиконовой долине
В Кривом Роге полицейский задержан за продажу вещдоковВ Кривом Роге полицейский задержан за продажу вещдоков
Обнародовано видео последних часов жизни Ноздровской
Последние новости
Подгружаем последние новости