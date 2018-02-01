Задержан налетчик, сбежавший после нападения на фельдъегерей в поезде
Мужчина несколько месяцев скрывался в РоSSии.
Служба безопасности Украины задержала в Днепре местного жителя, подозреваемого в вооруженном нападении и покушении на убийство военнослужащих Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи.
"В октябре злоумышленник в поезде Киев - Запорожье с оружием пытался завладеть секретной корреспонденцией, которую перевозили фельдъегери. После неудачной попытки нападения мужчина сбежал в РоSSию, где в течение нескольких месяцев скрывался от украинского правосудия", - сообщается на сайте спецслужбы.
СБУ узнала, что злоумышленник вернулся в родной город, и провела операцию по задержанию. Мужчина при этом пытался оказать вооруженное сопротивление.
В ходе обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили оружие, с которым он напал на фельдъегерей, и поддельный паспорт гражданина Украины.
Напомним, еще одно нападение на фельдъегерей произошло в апреле 2017 года. Неизвестные отобрали у сотрудников Государственной фельдъегерской службы табельное оружие и корреспонденцию на железнодорожном вокзале "Киев-Пассажирский" и скрылись на автомобиле.
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01.02.2018 12:46