Задержан налетчик, сбежавший после нападения на фельдъегерей в поезде

Мужчина несколько месяцев скрывался в РоSSии.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала в Днепре местного жителя, подозреваемого в вооруженном нападении и покушении на убийство военнослужащих Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи.

"В октябре злоумышленник в поезде Киев - Запорожье с оружием пытался завладеть секретной корреспонденцией, которую перевозили фельдъегери. После неудачной попытки нападения мужчина сбежал в РоSSию, где в течение нескольких месяцев скрывался от украинского правосудия", - сообщается на сайте спецслужбы.

СБУ узнала, что злоумышленник вернулся в родной город, и провела операцию по задержанию. Мужчина при этом пытался оказать вооруженное сопротивление.

В ходе обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили оружие, с которым он напал на фельдъегерей, и поддельный паспорт гражданина Украины.

Напомним, еще одно нападение на фельдъегерей произошло в апреле 2017 года. Неизвестные отобрали у сотрудников Государственной фельдъегерской службы табельное оружие и корреспонденцию на железнодорожном вокзале "Киев-Пассажирский" и скрылись на автомобиле.