Турецкий футболист погиб в драке, защищая незнакомку
Юнус Эмре Изол вступился за девушку и стал жертвой убийцы
Турецкий футболист «Едикулеспора» Юнус Эмре Изол погиб в драке, произошедшей на улице Стамбула, сообщает H?rriyet Daily News.
Инцидент произошел 29 января. Изол с двумя приятелями стал свидетелем того, как мужчина напал на девушку, намеревавшуюся сесть в такси.
Молодые люди попытались уладить ситуацию, но, в завязавшейся потасовке злоумышленник ножом нанес всем троим ранения. Игрок получил два удара в сердце и скончался в больнице. Его друзья госпитализированы.
Задержанный 38-летний убийца объяснил свои действия тем, что девушка молдавского происхождения украла у него телефон.
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