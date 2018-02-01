Турецкий футболист погиб в драке, защищая незнакомку

Юнус Эмре Изол вступился за девушку и стал жертвой убийцы

Юнус Эмре Изол

Турецкий футболист «Едикулеспора» Юнус Эмре Изол погиб в драке, произошедшей на улице Стамбула, сообщает H?rriyet Daily News.

Инцидент произошел 29 января. Изол с двумя приятелями стал свидетелем того, как мужчина напал на девушку, намеревавшуюся сесть в такси.

Молодые люди попытались уладить ситуацию, но, в завязавшейся потасовке злоумышленник ножом нанес всем троим ранения. Игрок получил два удара в сердце и скончался в больнице. Его друзья госпитализированы.

Задержанный 38-летний убийца объяснил свои действия тем, что девушка молдавского происхождения украла у него телефон.