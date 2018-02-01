В центре Львова обнаружили БДСМ-бордель

Работу публичного дома организовала 26-летняя уроженка Киевской области.

Фото: facebook/MVS.LVIV
Фото: facebook/MVS.LVIV
Фото: facebook/MVS.LVIV
Фото: facebook/MVS.LVIV
Фото: facebook/MVS.LVIV
Фото: facebook/MVS.LVIV
Фото: facebook/MVS.LVIV

Управление борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции во Львовской области обнаружили в одной из квартир в центре Львова БДСМ-студию эротического массажа, где девушки оказывали платные сексуальные услуги клиентам-мужчинам.

Об этом говорится на сайте полиции.

Следователи изъяли БДСМ-девайсы, средства контрацепции и гигиены, оргтехнику, которая использовалась для распространения рекламы о деятельности студии, денежные средства, вырученные за оказание платных сексуальных услуг, а также черновые записи о работе с клиентами и бухгалтерию.

Работу борделя организовала 26-летняя уроженка Киевской области. Она арендовала помещение, распространяла рекламу салона, принимала заказы от клиентов, вела бухгалтерию и сама периодически оказывала клиентам платные сексуальные услуги.

"В салоне работали четыре девушки, которые, кроме выполнения эротических массажей, предоставляли платные сексуальные услуги мужчинам. Стоимость таких услуг составляла от 800 до 4500 гривен за один час. Большую часть полученных средств организатор работы салона забирала, а остальное отдавала "работницам", - рассказал начальник управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Нацполиции во Львовской области подполковник полиции Сергей Молотов.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины. Работники салона привлечены к административной ответственности по ст. 181-1 КУоАП (занятие проституцией).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
У пассажира автобуса сообщением Одесса-Москва пограничники обнаружили 10 паспортовУ пассажира автобуса сообщением Одесса-Москва пограничники обнаружили 10 паспортов
Во Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочкаВо Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочка
В Швейцарии спасли группу туристов, пять дней просидевших в ловушке в пещереВ Швейцарии спасли группу туристов, пять дней просидевших в ловушке в пещере
За попытку поджога монастыря УПЦ МП двух киевлян арестовали на 60 сутокЗа попытку поджога монастыря УПЦ МП двух киевлян арестовали на 60 суток
Борис Апрель сменил пол и рассказал, почему боялся возвращаться на сценуБорис Апрель сменил пол и рассказал, почему боялся возвращаться на сцену
Блок рекламы


Похожие новости
У пассажира автобуса сообщением Одесса-Москва пограничники обнаружили 10 паспортовУ пассажира автобуса сообщением Одесса-Москва пограничники обнаружили 10 паспортов
В центре Баку взорвался газ в жилом домеВ центре Баку взорвался газ в жилом доме
Во время стрельбы в центре Амстердама погиб подростокВо время стрельбы в центре Амстердама погиб подросток
Часть Львова осталась без воды из-за аварииЧасть Львова осталась без воды из-за аварии
В центре Манхеттена открыли стрельбу, погибло три человека В центре Манхеттена открыли стрельбу, погибло три человека
В пожаре в гостинице в центре Праги погибли три человека, девять - пострадалиВ пожаре в гостинице в центре Праги погибли три человека, девять - пострадали
Иностранца с фиолетовыми волосами избили ногами в центре Киева Иностранца с фиолетовыми волосами избили ногами в центре Киева
В центре Одессы произошла перестрелка: ранены 3 полицейских, нападавший погиб (ФОТО, ВИДЕО)В центре Одессы произошла перестрелка: ранены 3 полицейских, нападавший погиб (ФОТО, ВИДЕО)
В центре Одессы со стрельбой задерживают преступников, есть погибший и раненыеВ центре Одессы со стрельбой задерживают преступников, есть погибший и раненые
Майкл Дуглас оказался в центре секс-скандалаМайкл Дуглас оказался в центре секс-скандала
Последние новости
Подгружаем последние новости