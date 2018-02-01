В центре Львова обнаружили БДСМ-бордель

Работу публичного дома организовала 26-летняя уроженка Киевской области.

Фото: facebook/MVS.LVIV Фото: facebook/MVS.LVIV Фото: facebook/MVS.LVIV Фото: facebook/MVS.LVIV Фото: facebook/MVS.LVIV Фото: facebook/MVS.LVIV Фото: facebook/MVS.LVIV

Управление борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции во Львовской области обнаружили в одной из квартир в центре Львова БДСМ-студию эротического массажа, где девушки оказывали платные сексуальные услуги клиентам-мужчинам.

Об этом говорится на сайте полиции.

Следователи изъяли БДСМ-девайсы, средства контрацепции и гигиены, оргтехнику, которая использовалась для распространения рекламы о деятельности студии, денежные средства, вырученные за оказание платных сексуальных услуг, а также черновые записи о работе с клиентами и бухгалтерию.

Работу борделя организовала 26-летняя уроженка Киевской области. Она арендовала помещение, распространяла рекламу салона, принимала заказы от клиентов, вела бухгалтерию и сама периодически оказывала клиентам платные сексуальные услуги.

"В салоне работали четыре девушки, которые, кроме выполнения эротических массажей, предоставляли платные сексуальные услуги мужчинам. Стоимость таких услуг составляла от 800 до 4500 гривен за один час. Большую часть полученных средств организатор работы салона забирала, а остальное отдавала "работницам", - рассказал начальник управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Нацполиции во Львовской области подполковник полиции Сергей Молотов.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины. Работники салона привлечены к административной ответственности по ст. 181-1 КУоАП (занятие проституцией).