В Чернигове задержали похитителей бюстов Коцюбинского и Пушкина

Злоумышленниками оказались ранее судимые наркозависимые граждане.

В Чернигове задержали похитителей бюстов Коцюбинского и Пушкина
Фото: facebook.com/uachernihivradio

Полицейские задержали похитителей бюстов Михаила Коцюбинского и Александра Пушкина.

Об этом сообщает "Черниговская волна"со ссылкой на представителя полиции области Сергей Брыля.

По его словам, похитителями оказались ранее судимые наркозависимые граждане.

"Сотрудники Черниговского отдела полиции установили группу ранее судимых наркозависимых лиц, которые обоснованно подозреваются в похищении бюстов Коцюбинского и Пушкина в городе Чернигове. У полиции есть ряд доказательств и показаний свидетелей, указывающих на причастность именно этих подозреваемых в совершении вышеуказанных преступлений", - отметил Брыль.

В настоящее время, по его словам, решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении.

Напомним, бронзовый бюст Михаила Коцюбинского, который украли с его могилы в Чернигове в ночь с 17 на 18 декабря, нашелся, а также бюст Александра Пушкина, который украли в черниговском парке ночью 31 декабря, были найдены в начале января в одном тайнике. Правоохранители сообщили, что монументы целы, но отдавать их просто так городским властям полиция не собирается.


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