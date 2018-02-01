На заводе в Новой Каховке произла массовая драка со стрельбой

Полиция задержала более 20 человек.

На заводе в Новой Каховке произла массовая драка со стрельбой
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Ночью на территории завода компании "Каховка Протеин-Агро" в Новой Каховке Херсонской области произошла стрельба.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"Около 21:45 в дежурную часть Новокаховского отдела полиции поступило сообщение, что на территорию одного из предприятий проникли 20 неизвестных лиц и слышны звуки, похожие на выстрелы. На место происшествия выехали руководство отдела полиции и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что между группой неизвестных и охранниками предприятия произошел конфликт, в результате которого в местную больницу были доставлены шестеро человек. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Начальник областного главка полиции Артур Мериков сообщил, что сейчас участники конфликта находятся в отделении. Возбуждены уголовные производства по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Как сообщает местное издание "Новая Каховка", на предприятии произошла очередная попытка рейдерского захвата.

"С соевого завода поступило сообщение о массовой драке на территории предприятия. Прибывшие правоохранители разняли противоборствующие стороны, арестовав при этом 25 человек. Кроме того, семеро были доставлены в травматологическое и реанимационное отделения городской больницы", - говорится в сообщении.

Утром 1 февраля стало известно, что в реанимационном отделении находятся два пострадавших: охранник завода с пулевыми ранениями обоих бедер и местный житель с черепно-мозговой травмой. В травматологическое отделение также госпитализированы два человека. Еще троим, была оказана медпомощь на месте, от госпитализации они отказались.

Издание отмечает, что 23 января на этот завод также была произведена рейдерская атака.

Напомним, в декабре прошлого года полиция задержала 20 вооруженных мужчин за попытку рейдерского захвата предприятия в Винницкой области.


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