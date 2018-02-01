Евгений Выборов — о релокейте в Сан-Франциско: «Все страшные истории о жилье в Долине — правда. Это ад»

О том, как участие в TechStars принесло новую работу

Я программист и лет 7 назад начал работать над созданием своей сервисной компании под названием WebiNerds в Днепре. С Эвелин Бучацкий (тогдашним директором TechStars Boston) мы были знакомы еще до этого, вместе запускали нон профит под названием UA50, чтобы объединить предпринимателей и помогать стартаперам выходить на международные рынки — он проработал год и, к сожалению, не взлетел. В начале весны 2016 года Эвелин мне позвонила и пригласила в качестве ментора в TechStars. По большому счету, речь шла о роли roving CTO — бродячего CTO, который помогает командам, чем может — начиная с технического консультирования, выбора платформ, подбора команды, и заканчивая всем остальным, пишут AIN.UA .

YayPay был очень молодым проектом, их CTO покинул команду в самом начале программы, и я направился туда закрывать срочные проблемы. Мы сработались, я остался как сооснователь и технический директор. Было сложно принять это решение, учитывая действующий сервисный бизнес: ведь в любом случае пришлось бы смещать фокус на новую позицию. Но два фактора были решающими: впечатлило портфолио сооснователей и та проблема, которую решает YayPay. Мне не хочется заниматься вещами с сомнительной ценностью для мира: чекинами в Instagram или наборами стикеров. Хочется решать реальную проблему, понятную любому бизнесу.

Я проходил программу в двух ролях одновременно, и это был один из самых сложных периодов в моей жизни. Это — очень сильная программа, ее готовят три директора в течение полугода: они занимаются отбором, менеджментом — я был одним из них и в то же время работал с YayPay. С точки зрения организации — это огромный объем работы. Для примера, в TechStars несколько недель продолжаются mentor members, это часть программы, когда мы организовываем около 1000 встреч между различными менторами и стартапами. С другой стороны, работа в стартапе — это всегда сложно, сроки всегда срываются, все нужно срочно. Поэтому часто было: приезжаешь с раннего утра, работаешь до поздней ночи, заканчивая последними нетворк-ивентами. Но это полезно: я чуть подробнее рассказывал о пользе американских акселераторов для стартапов в своих статьях .

О решении переехать в США после TechStars

На самом деле, я последние лет шесть живу, мотаясь в самолетах из Украины в США и обратно, так что не могу сказать, что переезд был каким-то сложным решением. Я легкий на подъем в этом плане, привык к жизни номада. Тем более, уже к тому моменту я Штаты знал достаточно хорошо.

О деталях переезда: виза

Говоря о документах и логистике, изначально у меня была «бэшка» (гостевая, туристическая виза B1/B2 — ред.), поэтому в течение полугода мы делали мне визу, которая бы позволила мне нормально жить и работать в Штатах — речь об О-1 (выдается иностранцам с выдающимися достижениями, проще привязка к работодателю, можно неограниченно продлевать на год, на второй — подаваться на грин-карту, о том, как она оформляется, мы уже писали ранее — ред.).

С Эвелин Бучацкий на конференции ITEM-2017 в Днепре

Это непростая виза сама по себе, но если ее успешно сделать, она, наверное, одна из лучших среди существующих. Сложность в том, что тебе нужно доказать иммиграционной службе, что у тебя есть некая квалификация в бизнес-области — exceptional ability, она доказывается публикациями в интернете, выступлениями на конференциях — у меня часть из этого была, часть мы на протяжении года подтягивали.

Тут критичный момент — хороший юрист. У меня был юрист в Нью-Йорке, который меня четко проинструктировал, что нужно делать. Услуги местного юриста могут обойтись в $6000-8000, но с его помощью все просто в разы проще. Плюс, мне оказали поддержку люди в индустрии. Интересная получилась ситуация с визой — получил ее в конце прошлого января, и буквально со следующих недель пошли отказы — мне очень повезло с датами. Еще неделя — и все могло повернуться по-другому.

О деталях переезда: жилье

О, это такой ад. Все эти истории — как люди живут в лодках или в комнатах по 10 человек — это правда. Если приблизительно смотреть на цены, аренда однокомнатной студии в районе центра Сан-Франциско обойдется где-то в $3000-$3200. Как обычно люди поступают? Допустим, группа из четырех людей снимает квартиру и каждый платит за свою комнату. В таком случае получается, что у тебя есть жилье где-то в 20-30 минутах езды от центра, и оно обходится в $1500 в месяц. Это абсолютно легально, просто кто-то снимает квартиру, а остальные — снимают в субаренду.

Есть и альтернативные решения — здесь открывается куча коливингов: фактически, это дом, в котором живет 6-7 человек, но там часто придется шерить комнату и жить по 2-3 человека в комнате. Но проблема с коливингом в том, что комнату ты делишь на двоих-троих, а платишь все равно минимум $1200, т.е. экономишь $300, но живешь при этом как в общаге. В целом, коливинги в Сан-Франциско выглядят очень похоже на то, как это показано в сериале «Кремниевая долина».

Когда мы переезжали, снимали дом с тремя комнатами, каждому досталось по комнате, по цене это было в пределах тех цифр, что я называл.

О деталях переезда: транспорт, страховка, еда

Сначала небольшое отступление: у наших складывается впечатление (я часто с таким подходом сталкивался лично): «Вот сейчас в Штаты приедем, выйдем из самолета, нам дадут мешок денег и жизнь сразу наладится». К сожалению, все строго наоборот. Там, чтобы нормально жить согласно хорошим стандартам жизни, нужно очень серьезно работать и достаточно много зарабатывать. Грубо говоря, программист, который устроился в Google или в Facebook и зарабатывает $200 000 в год, сам еще как-то проживет в Долине, но семью уже не обеспечит. Для семьи критически необходимо, чтобы жена и муж работали, и зарабатывали нормальные деньги, тогда их будет хватать на аренду вменяемого жилья, машину и т.д.

Сан-Франциско — это такой выездной офис, там очень много людей, которые живут в настроении: либо мы построим стартап, станем миллионерами, либо не построим и вернемся домой. В праздники — День благодарения, Рождество — город как будто вымирает, все едут домой отмечать с семьями.

У нас реально не было ни времени, ни возможности пользоваться какими-то благами цивилизации. Если же говорить в деталях, машина там не нужна в принципе, на своих авто в центр там ездят, наверное, не очень умные люди, незачем, ведь есть Uber, и не запаркуешься — дорого. Машина там в принципе не нужна, так как вполне нормально работает общественный транспорт.

По поводу медицины: мы изначально компании сделали хорошую страховку и этот вопрос не стоял на повестке дня. С едой и другими ежедневными затратами — жить здесь дорого. Если хотите ходить по ресторанам, нужно нормально зарабатывать. Средний чек в нормальном, не топовом ресторане на двоих — это $100-150, просто на поужинать. Если говорить о хороших ресторанах, будет и в два, и в три раза больше.

Есть сервисы по подписке, которые доставляют тебе еду. Можно самому готовить, яичница и салат на завтрак обойдутся в $12-15. Понятно, что если есть вменяемое жилье, лучше готовить самому. Какие-то вещи есть дешевые, вроде подписки на Netflix за $10.

О деталях переезда: зарплаты программистов

Все зависит от штата. В Сан-Франциско и в Нью-Йорке естественно зарплаты больше, чем во Флориде или в Техасе, но стоимость жизни тоже. Если смотреть зарплаты программистов по Долине, в среднем это может быть $140 000-150 000 в год. Но тут интересная математика: если из этих $140 000 вычесть все обязательные платежи и налоги, в месяц у программиста останется $7000-8000, минус стоимость жилья — и уже осталось $4000. Так что на руки, можно сказать, вы получите меньше, чем зарабатывали бы в Киеве .

Об адаптации при переезде и украинских «технарях» в США

У меня не было какого-то разочарования при столкновении с реальностью, но я знал, куда еду. Часто момент, который наших IT-специалистов при релокейте немного отрезвляет — это те же зарплаты. На уровне средних заработков у вас на руках остается фактически меньше, чем если бы вы работали в Киеве . Поэтому многие наши программисты, активно рвущиеся за рубеж, переехав, сильно разочаровываются: зарплаты больше, но жилье дороже, налогов приходится платить намного больше. Я вот уверен, что Украина — одно из топ-3 мест в мире, где круто быть программистом. Ведь разница между программистскими зарплатами и стоимостью жизни — невероятно огромная.

Другое дело, что здесь есть спрос на украинских «технарей», не раз видел, что в Долине заходила речь об украинских программистах. Та же Индия немного подпортила себе авторитет в плане разработки, и были кейсы, когда большие индийские проекты с многомиллионными бюджетами релоцировали в Украину. Не с моей колокольни об этом судить, но мне кажется, здесь у Украины есть определенный «бренд».

Если же говорить об адаптации, здесь довольно обширная диаспора — в Сакраменто, Сан-Хосе, там живут украинцы еще предыдущей волны эмиграции. Здесь есть сразу несколько украинских тусовок — современные предприниматели, которые переехали в течение последних 10 лет, и иммигранты предыдущих поколений. Была ситуация, когда на одном нетворк-ивенте собрались ребята из Украины, мы еще смеялись, что ровно таким же составом собирались год назад в Днепре.

Проблемы с адаптацией бывают, если человек переезжает с семьей и немного замыкается в своей ячейке, не пытается адаптироваться к местной жизни, не заводит друзей. Я же старался поддерживать связь и со старыми знакомыми из Украины, и заводить новые знакомства. Кстати, некоторых людей из IT-тусовки Днепра в Сан-Франциско вижу чаще, чем, собственно, в Днепре.

О сравнении жизни и работы в Нью-Йорке и Сан-Франциско

Мы сейчас переезжаем обратно в Нью-Йорк, и одна из причин этого решения в том, что будем на три часа ближе к команде в Киеве . 10-часовая разница играет очень большую роль, когда команда — распределенная.

Если говорить о разнице с точки зрения сооснователя стартапа, разнятся инвесторские сообщества. В Нью-Йорке, как мне кажется, инвесторы сильно заточены на прагматичный числовой подход, и меньше — на какую-то веру в идеи и светлое будущее. Когда в Нью-Йорке приходишь к инвесторам, даже если ты совсем-совсем на ранней стадии, тебя спросят, а какой у тебя LTV (Lifetime value), ARR (Annual Recurring Revenue), CAC (Customer acquisition cost). Понятно, что для стартапа на ранней стадии, у которого десяток клиентов, эти цифры не имеют смысла. Так что в Нью-Йорке на ранней стадии поднять раунд непросто.

В Сан-Франциско инвесторы больше готовы верить идее. По иронии, находясь на ранней стадии, мы в итоге закрыли раунд от восточного побережья, а не западного.

Об обучении в 500 startups

Мы туда попали «не от хорошей жизни». Мы поняли, что нам нужно идти в Долину, знакомиться с инвесторами, менторами, и это был подходящий трамплин для этого. Если сравнивать TechStars и 500 startups, основная разница в том, что в первом случае в программе учится 10-12 команд (в нашем цикле было 14 и это считалось уже много). А в 500 startups — 45 команд в среднем. Т.е. в TechStars получаешь больше внимания от менторов, но в 500 startups лучше обучающий контент — банально из-за того, что в Долине экосистема мощнее, чем в Бостоне.

К 500 startups у меня остались самые теплые чувства, обучение очень помогло выстроить нетворк, фандрейзить. Привлечь осенью раунд получилось в том числе благодаря обучению в 500 startups. Были и негативные моменты, мы уже выпустились, когда случился скандал с обвинением Дейва Макклюра в харрасменте и его уходом. Очень грустно, что так произошло и что вся структура стартапов 500 startups пострадала от действий одного человека. Мы фактически наблюдали ситуацию изнутри, и это, конечно, очень болезненный опыт для всех, кто там работал, это сильно сказалось на репутации многих команд и самого акселератора. Но нас, я бы сказал, пронесло, я не заметил каких-то проблем в тот период, связанных с тем, что мы выпускники 500 startups и это как-то бросает на нас тень.

О деловом менталитете и атмосфере Долины