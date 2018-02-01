Умер режиссер мультфильмов про кота Леопольда
Последнее время Резников проживал в Золингене. О причине смерти мультипликатора не сообщается.
В Германии в возрасте 77-лет умер режиссер Анатолий Резников, постановщик мультфильмов про кота Леопольда, пишет Медуза.
Анатолий Резников был режиссером всех серий популярного мультфильма про кота Леопольда по сценариям Аркадия Хайта. В середине 2010-х вышел сериал "Новые приключение кота Леопольда", над которым также работал Резников.
В качестве режиссера он выпустил свой первый мультфильм "Жук - кривая горка" в 1973 году, дальше были "Автомобиль с хвостиком" (1974), "Утренняя музыка" (1974). В 1975-м появился "Кот Леопольд", "Леопольд и золотая рыбка" и в том же году "Месть кота Леопольда". Мультфильмы сразу стали очень популярными у советских детей и заграницей.
В 1980-х годах вышло девять мультфильмов о коте Леопольде, в 1993 появился четырехсерийный мультфильм "Возвращение кота Леопольда". После долгой паузы в 2015 году режиссер возобновил работу и запустил мультсериал "Приключения кота Леопольда", который дополняется новыми сериями до сих пор.
Последнее время Резников проживал в Золингене. О причине смерти мультипликатора пока информации нет.
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Общество
01.02.2018 00:01