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В Одессе 31-летний мужчина украл из супермаркета 100 "киндер-сюрпризов" Стоимость украденного - более 3 тысяч гривен. Фото: dumskaya.net В Одессе задержали 31-летнего мужчину, который украл из супермаркета около 100 шоколадных яиц "Kinder сюрприз". Об этом сообщает "Думская". Стоимость украденного шоколада - более 3 тысяч гривен. Как сообщили в пресс-службе полиции охраны области, злоумышленника с украденным товаром задержали на парковке гипермаркета. На место вызвали полицию. Фото: dumskaya.net Напомним, в декабре во Львове задержали киевлянку за кражу 220 "киндер-сюрпризов" из супермаркета. Прошлым летом в Германии угнали фуру с 20 тоннами "киндер-сюрпризов".

LB.ua

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