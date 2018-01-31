В Одессе 31-летний мужчина украл из супермаркета 100 "киндер-сюрпризов"

Стоимость украденного - более 3 тысяч гривен.

?В Одессе 31-летний мужчина украл из супермаркета 100 "киндер-сюрпризов"
Фото: dumskaya.net

В Одессе задержали 31-летнего мужчину, который украл из супермаркета около 100 шоколадных яиц "Kinder сюрприз".

Об этом сообщает "Думская".

Стоимость украденного шоколада - более 3 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе полиции охраны области, злоумышленника с украденным товаром задержали на парковке гипермаркета.

На место вызвали полицию.

Фото: dumskaya.net

Напомним, в декабре во Львове задержали киевлянку за кражу 220 "киндер-сюрпризов" из супермаркета.

Прошлым летом в Германии угнали фуру с 20 тоннами "киндер-сюрпризов".


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