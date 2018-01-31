Гораздо опаснее кори: Украина стоит на пороге страшной инфекционной болезни
Украина на пороге страшной инфекционной болезни, которая гораздо опаснее кори, бушевавшей в стране. По словам специалистов, смертность от дифтерии доходит до 50%. В Рубежном на Луганщине уже зарегистрирован 1-й случай заболевания дифтерией в Украине.
По словам медиков, заболевшим является 31-летний пациент, он помещен в инфекционное отделение. Врачи отметили, что пациент в детстве сделал все положенные профилактические прививки, сообщает Час Пик.
Дифтерия - инфекционная болезнь, поражающая различные органы. Очень важно и актуально знать о симптомах болезни, а также о профилактике.
Очень опасны осложнения, которые вызывает эта болезнь.
Заражение
Возбудитель дифтерии - дифтерийная палочка. Болезнь передается во время чихания, кашля или дыхания. Микроб может проникнуть в организм через кожу, ранки или слизистую.
Важно помнить, что заразиться можно через вещи, к которым прикасался носитель.
Симптомы
Боль в горле, общая слабость, повышенная температура - первые признаки дифтерии можно спутать с обычной ангиной. На пораженных органах образуется серо-белый налет, при удалении которого рана кровоточит.
Позже пораженный орган отекает. Набрякшее горло очень опасно для детей - возникшее удушье может закончиться летальным исходом.
При дифтерии изо рта исходит сладковатый запах.
Лечение
При первом же подозрении на заражение, человека изолируют в инфекционное отделение. Пациенту вводят антитоксическую противодифтерийную сыворотку. Также проводится дезинтоксикационная терапия, пациенту назначают курс антибиотиков.
Во время лечения больному необходимо как можно чаще и больше пить.
Профилактика
Самый действенный метод профилактики дифтерии - прививка. Отметим, вакцинация не дает 100% гарантии от заражения, но привитый больной переносит болезнь в легкой форме. Взрослые люди болеют дифтерией гораздо тяжелее детей.
Медики и специалисты в очередной раз напоминают, что существует только один путь победить такие страшные болезни как корь и дифтерия - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых.
Еще одно средство профилактики - личная гигиена. Необходимо чаще мыть руки и предметы, проветривать помещения.
В Минздраве напомнили, что прививки от дифтерии детям делают бесплатно.
Детский доктор Евгений Комаровский в Facebook сообщил, что случай заражения дифтерией в Рубежном не подтвержден.
Позже на сайте Минздрава появилось подтверждение его слов. Специалисты сообщили, что подозрения на дифтерию не оправдались после проведенных анализов.
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Общество
31.01.2018 12:48