Гораздо опаснее кори: Украина стоит на пороге страшной инфекционной болезни

болезнь

Украина на пороге страшной инфекционной болезни, которая гораздо опаснее кори, бушевавшей в стране. По словам специалистов, смертность от дифтерии доходит до 50%. В Рубежном на Луганщине уже зарегистрирован 1-й случай заболевания дифтерией в Украине.

По словам медиков, заболевшим является 31-летний пациент, он помещен в инфекционное отделение. Врачи отметили, что пациент в детстве сделал все положенные профилактические прививки, сообщает Час Пик.

Дифтерия - инфекционная болезнь, поражающая различные органы. Очень важно и актуально знать о симптомах болезни, а также о профилактике.

Очень опасны осложнения, которые вызывает эта болезнь.

Заражение

Возбудитель дифтерии - дифтерийная палочка. Болезнь передается во время чихания, кашля или дыхания. Микроб может проникнуть в организм через кожу, ранки или слизистую.

Важно помнить, что заразиться можно через вещи, к которым прикасался носитель.

Симптомы

Боль в горле, общая слабость, повышенная температура - первые признаки дифтерии можно спутать с обычной ангиной. На пораженных органах образуется серо-белый налет, при удалении которого рана кровоточит.

Позже пораженный орган отекает. Набрякшее горло очень опасно для детей - возникшее удушье может закончиться летальным исходом.

При дифтерии изо рта исходит сладковатый запах.

Лечение

При первом же подозрении на заражение, человека изолируют в инфекционное отделение. Пациенту вводят антитоксическую противодифтерийную сыворотку. Также проводится дезинтоксикационная терапия, пациенту назначают курс антибиотиков.

Во время лечения больному необходимо как можно чаще и больше пить.

Профилактика

Самый действенный метод профилактики дифтерии - прививка. Отметим, вакцинация не дает 100% гарантии от заражения, но привитый больной переносит болезнь в легкой форме. Взрослые люди болеют дифтерией гораздо тяжелее детей.

Медики и специалисты в очередной раз напоминают, что существует только один путь победить такие страшные болезни как корь и дифтерия - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых.

Еще одно средство профилактики - личная гигиена. Необходимо чаще мыть руки и предметы, проветривать помещения.

В Минздраве напомнили, что прививки от дифтерии детям делают бесплатно.

Детский доктор Евгений Комаровский в Facebook сообщил, что случай заражения дифтерией в Рубежном не подтвержден.

Позже на сайте Минздрава появилось подтверждение его слов. Специалисты сообщили, что подозрения на дифтерию не оправдались после проведенных анализов.

Гораздо опаснее кори: Украина стоит на пороге страшной инфекционной болезни


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
У пассажира автобуса сообщением Одесса-Москва пограничники обнаружили 10 паспортовУ пассажира автобуса сообщением Одесса-Москва пограничники обнаружили 10 паспортов
Во Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочкаВо Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочка
В Швейцарии спасли группу туристов, пять дней просидевших в ловушке в пещереВ Швейцарии спасли группу туристов, пять дней просидевших в ловушке в пещере
За попытку поджога монастыря УПЦ МП двух киевлян арестовали на 60 сутокЗа попытку поджога монастыря УПЦ МП двух киевлян арестовали на 60 суток
Борис Апрель сменил пол и рассказал, почему боялся возвращаться на сценуБорис Апрель сменил пол и рассказал, почему боялся возвращаться на сцену
Блок рекламы


Похожие новости
Вспышка кори в Украине далека от спадаВспышка кори в Украине далека от спада
МОЗ назвал противопоказания к вакцинации против кори, столбняка, краснухиМОЗ назвал противопоказания к вакцинации против кори, столбняка, краснухи
В Украине зафиксирована третья смерть от кори с начала годаВ Украине зафиксирована третья смерть от кори с начала года
В Украине зафиксирована вторая смерть от кори с начала годаВ Украине зафиксирована вторая смерть от кори с начала года
Вспышку кори зафиксировали в Донецкой областиВспышку кори зафиксировали в Донецкой области
В Киеве родители массово покупают детям справки о прививке от кориВ Киеве родители массово покупают детям справки о прививке от кори
В Ивано-Франковске детям без прививок от кори запретили ходить в школу и детсадыВ Ивано-Франковске детям без прививок от кори запретили ходить в школу и детсады
В Одессе будут вакцинировать против кори медиков и педагогов в возрасте до 30 летВ Одессе будут вакцинировать против кори медиков и педагогов в возрасте до 30 лет
Вакцинация от кори является бесплатной и доступна каждому украинцу - врачВакцинация от кори является бесплатной и доступна каждому украинцу - врач
Школьникам Ивано-Франковска продлили каникулы из-за эпидемии кориШкольникам Ивано-Франковска продлили каникулы из-за эпидемии кори
Последние новости
Подгружаем последние новости