Бездомный, якобы помогавший жертвам теракта в Манчестере, осужден за мародерство

33-летний Крис Паркер крал у пострадавших ценные вещи, пользуясь их беспомощностью.

Фото: cavendish press

Бездомный житель Манчестера, воспетый журналистами как герой, помогавший жертвам кровопролитного нападения, приговорен к тюремному заключению за кражу личных вещей у пострадавших и погибших в теракте на "Манчестер Арене" 22 мая 2017 года.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, изначально 33-летний Крис Паркер утверждал, что помогал пострадавшим, но после просмотра видеозаписей с камер, установленных в фойе, выяснилось, что он крал у пострадавших ценные вещи, пользуясь их беспомощностью.

Ранее в Манчестерском королевском суде Паркер признался в краже кошелька и мобильного телефона у двух жертв теракта. Судья приговорил Паркера к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы. Паркер признал себя виновным в двух кражах, а также мошенничестве, поскольку он позднее воспользовался одной из украденных банковских карт.

"Вы крали у людей с тяжелыми ранениями и травмами, некоторые из них умирали или уже умерли. Трудно себе представить более ужасающие обстоятельства", - отметил судья.

На видеозаписях с камер внутреннего наблюдения видно, как Паркер склоняется на получившей сильные травмы, но выжившей после теракта Полин Хили и берет ее сумку, чтобы вытащить кошелек. Рядом с Полин в это время умирает ее 14-летняя внучка. Затем Паркер крадет мобильный телефон у 14-летней девочки, которая сильно пострадала при взрыве. Прокурор сообщила в суде, что в тот вечер на этот телефон звонили разыскивавшие девочку родные и близкие, но Паркер сбросил один из звонков, отправив шаблонный текст "Извините, я сейчас не могу говорить".

Суд также заслушал показания о том, что Паркер фотографировал жертв теракта. Прокурор продемонстрировала судье четыре фотографии, сделанные Паркером в фойе концертного зала, которые он затем продал за 100 фунтов (около 140 долларов). Паркер проведет в заключении половину срока, после чего может быть освобожден условно-досрочно. Судья также запретил Крису Паркеру появляться в центре Манчестера в течение 10 лет после выхода на свободу.

После того, как информация о якобы героизме Паркера попала в прессу, на вебсайте краудфандинговой платформы GoFundMe для него было собрано 52 тысячи фунтов (около 73.5 тысяч долларов). Представитель GoFundMe заявил, что Паркер этих денег не получит, они будут возращены пожертвовавшим их людям.

В результате взрыва в концертном зале "Манчестер Арена" 22 мая погибли 22 человека и около 120 получили ранения. Исполнитель теракта, 22-летний Салман Абеди самостоятельно собрал бомбу и пронес ее на концерт американской певицы Арианы Гранде.