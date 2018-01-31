Случай дифтерии в Луганской области не подтвердился

Минздрав рекомендует вакцинацию для детей и для взрослых.

Случай дифтерии в Луганской области не подтвердился
Фото: Макс Требухов

Лабораторные исследования не подтвердили случай заболевания дифтерией в Луганской области

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"После проведения лабораторных исследований в микробиологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ подозрительный случай заболевания дифтерией в Луганской области не подтвердился", - говорится в сообщении.

В связи с опасностью болезни и низким уровнем охвата прививками против дифтерии, Минздрав рекомендует вакцинацию для детей и для взрослых (каждые 10 лет).

"Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и явлениями общей интоксикации с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. Во время болезни отек слизистых оболочек и блокировки дыхательных путей псевдомембран часто приводят к смерти. Токсикоз, поражение сердечно-сосудистой и нервной систем и вторичные инфекции также могут иметь летальный исход. Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений - вакцинация", - напоминают в Минздраве.

В Украине прививки от дифтерии детям можно сделать бесплатно цельноклеточной вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС, которая обеспечивает наилучшую защиту. Также есть бесплатная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых.

Напомним, во время эпидемии дифтерии в 1991-1998 годах заболели около 20 тысяч человек, умерли 696. Вакцинироваться от дифтерии необходимо не только детям, но и взрослым.


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