Пять украинских заробитчан выдворили из Эстонии
В отношении работодателя возбуждено уголовное дело.
Сотрудники службы пограничного и миграционного надзора Эстонии провели рейд на ряде строительных объектов и на одном из них задержали пятерых украинцев.
Об этом сообщает ERR со ссылкой на местные СМИ.
"В ходе совместного рейда было проверено четыре строительных объекта и 59 работников из 17 фирм. На строительном объекте в Винни было семь работников, пятеро из которых были гражданами Украины и не имели действительной записи в трудовом регистре. Также было установлено, что четверо граждан Украины находились в Эстонии нелегально", - говорится в сообщении.
Всем гражданам Украины был назначен штраф, в их отношении составили предписания покинуть Эстонию. Им запретили въезд в страну на один год. В отношении работодателя возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении работы троим и более иностранцам, находящимся в Эстонии без законных оснований.
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