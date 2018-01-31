Пять украинских заробитчан выдворили из Эстонии

В отношении работодателя возбуждено уголовное дело.

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Сотрудники службы пограничного и миграционного надзора Эстонии провели рейд на ряде строительных объектов и на одном из них задержали пятерых украинцев.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на местные СМИ .

"В ходе совместного рейда было проверено четыре строительных объекта и 59 работников из 17 фирм. На строительном объекте в Винни было семь работников, пятеро из которых были гражданами Украины и не имели действительной записи в трудовом регистре. Также было установлено, что четверо граждан Украины находились в Эстонии нелегально", - говорится в сообщении.

Всем гражданам Украины был назначен штраф, в их отношении составили предписания покинуть Эстонию. Им запретили въезд в страну на один год. В отношении работодателя возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении работы троим и более иностранцам, находящимся в Эстонии без законных оснований.