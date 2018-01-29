У пассажира автобуса сообщением Одесса-Москва пограничники обнаружили 10 паспортов

Нарушителя передали правоохранительным органам для принятия правового решения.

У пассажира автобуса сообщением Одесса-Москва пограничники обнаружили 10 паспортов
Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники задержали на пункте пропуска "Бачевск" 58-летнего гражданина Украины, который ехал в РоSSию с более 10 паспортными документами.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"На выезд из Украины прибыл рейсовый автобус марки «NEOPLAN» украинской регистрации, который следовал по маршруту Одесса-Москва. Во время проведения пограничного контроля, один из пассажиров, гражданин Украины, предъявил чужой паспортный документ. В ходе дальнейших проверочных мероприятий в личных вещах мужчины правоохранители обнаружили настоящий паспорт, а также еще около 10 различных документов, выданных на других лиц", - говорится в сообщении.

Кроме этого, гражданин имел при себе шесть мобильных телефонов и два флеш-накопителя.

Пограничники передали мужчину соответствующим правоохранительным органам для принятия правового решения.

Напомним, ранее Госпогранслужба заявила о провокациях со стороны РФ в связи с запуском биометрического контроля.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Две девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг на лодкеДве девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг на лодке
В Киеве на остановке общественного транспорта похитили человекаВ Киеве на остановке общественного транспорта похитили человека
Датского изобретателя обвинили в издевательстве над журналисткой перед убийствомДатского изобретателя обвинили в издевательстве над журналисткой перед убийством
У пассажира автобуса сообщением Одесса-Москва пограничники обнаружили 10 паспортовУ пассажира автобуса сообщением Одесса-Москва пограничники обнаружили 10 паспортов
15-летний подросток застрелил двух человек и ранил еще 14 в американской школе15-летний подросток застрелил двух человек и ранил еще 14 в американской школе
Блок рекламы


Похожие новости
Пограничники задержали гражданку Молдовы, разыскиваемую Интерполом за торговлю людьмиПограничники задержали гражданку Молдовы, разыскиваемую Интерполом за торговлю людьми
В Киеве прошло первое заседание суда по делу копа, застрелившего пассажира BMWВ Киеве прошло первое заседание суда по делу копа, застрелившего пассажира BMW
В Киеве патрульные обнаружили наркотики в одежде 9-месячного ребенкаВ Киеве патрульные обнаружили наркотики в одежде 9-месячного ребенка
В киевском метро ловили голого пассажира (ВИДЕО)В киевском метро ловили голого пассажира (ВИДЕО)
Полицейские обнаружили в Полтавской области ангар с саженцами канабисаПолицейские обнаружили в Полтавской области ангар с саженцами канабиса
В Дании в однокомнатной квартире зоозащитники обнаружили 46 кроликовВ Дании в однокомнатной квартире зоозащитники обнаружили 46 кроликов
В Деснянском районе Киева могут ввести карантин, у кота обнаружили вирус бешенстваВ Деснянском районе Киева могут ввести карантин, у кота обнаружили вирус бешенства
В Киеве хулиганы бросили камень в окно автобуса, пострадала девушка В Киеве хулиганы бросили камень в окно автобуса, пострадала девушка
На Эльбрусе обнаружили пропавших в 2004 году украинских альпинистовНа Эльбрусе обнаружили пропавших в 2004 году украинских альпинистов
В школах и детсадах Киева обнаружили 7 тыс. нарушений пожарной безопасностиВ школах и детсадах Киева обнаружили 7 тыс. нарушений пожарной безопасности
Последние новости
Подгружаем последние новости