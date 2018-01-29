У пассажира автобуса сообщением Одесса-Москва пограничники обнаружили 10 паспортов
Нарушителя передали правоохранительным органам для принятия правового решения.
Украинские пограничники задержали на пункте пропуска "Бачевск" 58-летнего гражданина Украины, который ехал в РоSSию с более 10 паспортными документами.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"На выезд из Украины прибыл рейсовый автобус марки «NEOPLAN» украинской регистрации, который следовал по маршруту Одесса-Москва. Во время проведения пограничного контроля, один из пассажиров, гражданин Украины, предъявил чужой паспортный документ. В ходе дальнейших проверочных мероприятий в личных вещах мужчины правоохранители обнаружили настоящий паспорт, а также еще около 10 различных документов, выданных на других лиц", - говорится в сообщении.
Кроме этого, гражданин имел при себе шесть мобильных телефонов и два флеш-накопителя.
Пограничники передали мужчину соответствующим правоохранительным органам для принятия правового решения.
Напомним, ранее Госпогранслужба заявила о провокациях со стороны РФ в связи с запуском биометрического контроля.
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29.01.2018 14:18