Отремонтированный фасад Дома профсоюзов в Киева откроют в марте
Внутренние работы планируется завершить ко Дню Независимости.
Отремонтированный фасад Дома профсоюзов в Киеве намерены открыть в начале марта 2018 года.
Об этом рассказал пресс-секретарь Федерации профсоюзов Украины Юрий Работа, передает 44.ua.
"1 марта будем снимать большое панно с отремонтированного фасада Дома профсоюзов. Это будет большое событие, поскольку тогда улица будет иметь нормальный вид. Внутренние работы планируется завершить ко Дню Независимости", - сообщил он.
При этом Работа добавил, что на реконструкционные работы было запланировано около 180 млн гривен.
В здании не будет никаких развлекательных центров, кафе и других заведений. После реконструкции в Доме профсоюзов будет выделена площадь для музея Революции.
Напомним, Дом профсоюзов был построен в конце 1970-х годов. Его особенностью является информационное табло на 24-метровой высоте.
В ходе столкновений на Майдане Независимости в начале 2014 года Дом профсоюзов серьезно выгорел. С тех пор здание закрыто тканью, в нем ведутся строительные работы.
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