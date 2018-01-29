Отремонтированный фасад Дома профсоюзов в Киева откроют в марте

Внутренние работы планируется завершить ко Дню Независимости.

Отремонтированный фасад Дома профсоюзов в Киева откроют в марте
Фото: vesti-ukr.com

Отремонтированный фасад Дома профсоюзов в Киеве намерены открыть в начале марта 2018 года.

Об этом рассказал пресс-секретарь Федерации профсоюзов Украины Юрий Работа, передает 44.ua.

"1 марта будем снимать большое панно с отремонтированного фасада Дома профсоюзов. Это будет большое событие, поскольку тогда улица будет иметь нормальный вид. Внутренние работы планируется завершить ко Дню Независимости", - сообщил он.

При этом Работа добавил, что на реконструкционные работы было запланировано около 180 млн гривен.

В здании не будет никаких развлекательных центров, кафе и других заведений. После реконструкции в Доме профсоюзов будет выделена площадь для музея Революции.

Напомним, Дом профсоюзов был построен в конце 1970-х годов. Его особенностью является информационное табло на 24-метровой высоте.

В ходе столкновений на Майдане Независимости в начале 2014 года Дом профсоюзов серьезно выгорел. С тех пор здание закрыто тканью, в нем ведутся строительные работы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Две девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг на лодкеДве девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг на лодке
В Киеве на остановке общественного транспорта похитили человекаВ Киеве на остановке общественного транспорта похитили человека
Датского изобретателя обвинили в издевательстве над журналисткой перед убийствомДатского изобретателя обвинили в издевательстве над журналисткой перед убийством
У пассажира автобуса сообщением Одесса-Москва пограничники обнаружили 10 паспортовУ пассажира автобуса сообщением Одесса-Москва пограничники обнаружили 10 паспортов
15-летний подросток застрелил двух человек и ранил еще 14 в американской школе15-летний подросток застрелил двух человек и ранил еще 14 в американской школе
Блок рекламы


Похожие новости
В Польше из-за взрыва на газопроводе загорелись ближайшие домаВ Польше из-за взрыва на газопроводе загорелись ближайшие дома
Директора одесского лагеря "Виктория" не отпустили под домашний арестДиректора одесского лагеря "Виктория" не отпустили под домашний арест
Кличко анонсировал начало строительства больницы в Деснянском районе Киева в этом годуКличко анонсировал начало строительства больницы в Деснянском районе Киева в этом году
В Дарницком районе Киева служебная собака привела полицейских к квартире воров В Дарницком районе Киева служебная собака привела полицейских к квартире воров
Лавина в Карпатах накрыла 7 туристов из КиеваЛавина в Карпатах накрыла 7 туристов из Киева
Иностранца с фиолетовыми волосами избили ногами в центре Киева Иностранца с фиолетовыми волосами избили ногами в центре Киева
Пьяный фанат Саакашвили разбил окна в детском саду Киева Пьяный фанат Саакашвили разбил окна в детском саду Киева
На правом берегу Киева произошла стрельба, с места ЧП украли рюкзак свидетеля На правом берегу Киева произошла стрельба, с места ЧП украли рюкзак свидетеля
На левом берегу Киева грабители применили специнструмент для взлома квартир На левом берегу Киева грабители применили специнструмент для взлома квартир
Двое нетрезвых подростков избили и ограбили прохожего в центре Киева – полицияДвое нетрезвых подростков избили и ограбили прохожего в центре Киева – полиция
Последние новости
Подгружаем последние новости