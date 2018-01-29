В Ирпене поймали грабителей с $20 тысячами
Преступников задержали на месте преступления.
Полиция задержала в Ирпене двух грабителей на месте преступления. Они проникли в дом и, угрожая пистолетом, отобрали у хозяев 20 тыс. долларов.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Злоумышленниками оказались 26-летний уроженец Николаевской области и 48-летний киевлянин, который уже был осужден за аналогичное преступление.
У них изъяли пистолет, маски с прорезями для глаз, строительные стяжки, рукавицы, наркотики, удостоверение представителя прессы.
Задержать грабителей удалось в ходе профилактических мероприятий.
Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.
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