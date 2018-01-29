Уехать из Украины: средний возраст тех, кто решился на релокейт — 34,8 года

По разным данным, за пределами Украины зарабатывают на жизнь от шести до восьми миллионов граждан. Тенденция «уехать, заработать и вернуться» перерастает в «уехать, устроиться и остаться». Из тех, кто еще не уехал, почти 30% живут с мыслью о том, что это необходимо сделать. 64% заявили, что не задумывались о том, чтобы выехать из Украины, пишут AIN.UA .

Из имеющих намерение покинуть Украину 55% — молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет; 44% — от 30 до 39 лет; 33% — 40–50-летние. Из тех, кто готов искать счастье на чужбине, 40% — люди с высшим образованием; 27,6% — со средним специальным; 23,2% — со средним и 17,8% — с неполным средним образованием.

По подсчетам КМИС, средний возраст тех, кто для себя решил уезжать — 34,8 года; средний возраст колеблющихся — 36,6; а тех, кто наотрез отказывается от перспективы покинуть Украину, — 54,8. Среди тех, кто твердо решил остаться, молодые люди от 18 до 30 лет составляют только 9%.

Задумываются о том, чтобы выехать из Украины 32% всего мужского населения страны и 27% — женского. Наиболее уязвим Западный регион — 34% его жителей строят планы на отъезд. В центральном — такие планы вынашивают 27%, 29% — на Юге страны и каждый четвертый житель Востока.

Международная организация по миграции отмечает, что среди изученных ею стран юго-востока Европы, украинцы составляют наибольшую долю трудовых мигрантов с высшим образованием (исследование 2016 года). В этом видят главную угрозу для Украины, стремительно теряющей образованных и опытных специалистов (инженеров, врачей, специалистов ІТ-сектора, агрономов и преподавателей). Более того, квалифицированные трудовые мигранты теряют со временем свои навыки, поскольку часто занимаются «непрофильной» деятельностью за границей.

На низком старте, как установили социологи, — 6% жителей страны. Ожидают вызова к линии — 11%. А на скамейке запасных сидят еще 20%. У этих 37% спросили: «Почему вы хотите выехать?»

45% опрошенных готовы выехать за рубеж для того, чтобы получать больше денег. С начала кризиса в Украине резко вырос такой показатель как «уровень абсолютной бедности» — с 3,3% в 2014, до 5,8% в 2015 (Всемирный банк). Средняя зарплата на ноябрь 2017 года составила 7479 грн или 213 евро по актуальному курсу. Для сравнения, водитель грузовика или автобуса в Польше зарабатывает от 2800 до 4000 злотых или 700–900 евро.

Почти 32% граждан Украины хотят жить в более комфортной для жизни стране. И только 5,6% заявивших о готовности уехать из страны, хотят сделать это из-за поглотившей Украину коррупции, которая, по сути, всему виной.

26% планируют переждать за границей тяжелые времена, пока в Украине все урегулируется, 14% готовых выехать из страны навсегда.

А 12% хотят заработать денег и открыть свое дело в родной стране. Есть и те, кто хочет научиться чему-то за границей и вернуться в Украину — таких 9,3%.

В списке наиболее привлекательных государств-работодателей РоSSия уступает Чехии, Италии, США , Канаде и существенно проигрывает Польше и Германии. В топе стран, где украинцы опасаются проявлений враждебности в отношении себя, РоSSия уверенно лидирует (34,4%). Занимающая в данном рейтинге второе место Польша отстает по этому показателю от РФ на 27,2%.

Более половины задумывающихся об отъезде уже имеет опыт работы за границей: 45% — учились за пределами Украины, чуть меньшее количество ездило в заграничные командировки. 40% имеют туристический опыт. И только 23% — готовы нырнуть к коту в мешок за высокими зарплатами, защищенностью и лучшим будущим для детей.

При этом осторожно радует тот факт, что 47% обучавшихся за границей сейчас не обдумывают план побега из своей страны. 43,5% имеющих опыт работы не в Украине в настоящий момент не стремятся его повторить.