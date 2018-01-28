В Николаеве с подозрением на болезнь Боткина госпитализированы еще 44 человека

У 40-ка диагноз подтвердился.

В Николаеве с подозрением на болезнь Боткина госпитализированы еще 44 человека
Фото: media.rd.com

44 человека госпитализированы по состоянию на 28 января с подозрением на гепатит А в Николаеве.

Об этом сообщило управление здравоохранения Николаевского городского совета, передает местное издание Novosti-N.

Сообщается, что в областной инфекционной больнице находятся 42 человека, у 40 диагноз подтвержден.

В областной детской инфекционной больнице находятся 2 ребенка.

Напомним, что по факту массового заболевания граждан гепатитом А полиция открыла уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК Украины (заражение вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезнью).

Гепатит А - болезнь печени, вызываемая вирусом, который распространяется, в основном, при потреблении неинфицированным (или невакцинированным) человеком пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека. Болезнь тесно связана с отсутствием безопасной воды или пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.

Возбудитель вспышки гепатита А в Николаеве не выявлен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Крыму медики выставили на улицу беременную девушку, на второй день будущая мама умерла В Крыму медики выставили на улицу беременную девушку, на второй день будущая мама умерла
Две девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг на лодкеДве девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг на лодке
В Киеве на остановке общественного транспорта похитили человекаВ Киеве на остановке общественного транспорта похитили человека
Датского изобретателя обвинили в издевательстве над журналисткой перед убийствомДатского изобретателя обвинили в издевательстве над журналисткой перед убийством
В уманском парке "Софиевка" на неработающей канатке погиб семиклассникВ уманском парке "Софиевка" на неработающей канатке погиб семиклассник
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на остановке общественного транспорта похитили человекаВ Киеве на остановке общественного транспорта похитили человека
Вспышка гепатита А в Николаеве: В больницах 55 человек, у 47 диагноз подтвердилиВспышка гепатита А в Николаеве: В больницах 55 человек, у 47 диагноз подтвердили
В центре Манхеттена открыли стрельбу, погибло три человека В центре Манхеттена открыли стрельбу, погибло три человека
В пожаре в гостинице в центре Праги погибли три человека, девять - пострадалиВ пожаре в гостинице в центре Праги погибли три человека, девять - пострадали
Столичные полицейские с погоней задержали похитителей человекаСтоличные полицейские с погоней задержали похитителей человека
Гепатит А в Николаеве: количество заболевших почти достигло 98 человекГепатит А в Николаеве: количество заболевших почти достигло 98 человек
Харьковский мажор, сбивший человека на переходе, арестован без права залогаХарьковский мажор, сбивший человека на переходе, арестован без права залога
В Одессе уволили врачей, которые работали пьяными и не спасли человекаВ Одессе уволили врачей, которые работали пьяными и не спасли человека
Болезнь Боткина подтвердилась у 55 жителей Николаевской областиБолезнь Боткина подтвердилась у 55 жителей Николаевской области
В Киеве госпитализировали 171 человека с диагнозом грипп и ОРВИВ Киеве госпитализировали 171 человека с диагнозом грипп и ОРВИ
Последние новости
Подгружаем последние новости