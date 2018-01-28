В Николаеве с подозрением на болезнь Боткина госпитализированы еще 44 человека

У 40-ка диагноз подтвердился.

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44 человека госпитализированы по состоянию на 28 января с подозрением на гепатит А в Николаеве.

Об этом сообщило управление здравоохранения Николаевского городского совета, передает местное издание Novosti-N.

Сообщается, что в областной инфекционной больнице находятся 42 человека, у 40 диагноз подтвержден.

В областной детской инфекционной больнице находятся 2 ребенка.

Напомним, что по факту массового заболевания граждан гепатитом А полиция открыла уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК Украины (заражение вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезнью).

Гепатит А - болезнь печени, вызываемая вирусом, который распространяется, в основном, при потреблении неинфицированным (или невакцинированным) человеком пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека. Болезнь тесно связана с отсутствием безопасной воды или пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.

Возбудитель вспышки гепатита А в Николаеве не выявлен.