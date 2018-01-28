Полиция объяснила причину драки возле цирка во Львове
У участников акции против использования животных в спектаклях изъяли газовые баллончики, ножи, молотки и металлическую арматуру.
В Главном управлении Национальной полиции во Львовской области объяснили причину столкновений в ходе акции против использования животных в спектаклях.
Как сообщает отдел коммуникации областной полиции, у участников акции возле Львовского цирка полицейские изъяли газовые баллончики, ножи, молотки и металлическую арматуру.
По данным полиции, участие в акции приняли около тридцати человек.
"Несмотря на то, что мероприятие было объявлено организаторами как мирное, правоохранители заметили, что у одного участника из рюкзака торчит металлическая арматура.
По просьбе полицейских объяснить для чего он принес этот предмет на мирную акцию, мужчина начал вести себя агрессивно, нецензурно выражался, пытался убежать", - говорится в сообщении.
В это время другие участники акции начали выбрасывать на землю различные предметы. При поверхностном осмотре правоохранители обнаружили в них газовые и перцовые баллончики, ножи, молотки, металлическую арматуру и другие предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений. Сотрудники полиции изъяли их и направили на экспертизу.
"Участники акции приглашены в Галицкий отдел полиции. Сейчас полицейские устанавливают их личности и обстоятельства произошедшего", - отмечается в сообщении.
Напомним, вчера возле цирка в Киеве протестовали против использования животных в спектаклях.
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