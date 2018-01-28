Борис Апрель сменил пол и рассказал, почему боялся возвращаться на сцену

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Накануне премьеры «Голос країни 8» все обсуждают участников, которые принимают участие в этом шоу. Одним из них стал Борис Апрель.

Возвращении Бориса Апреля в шоу-биз стало настоящей сенсацией в Украине. Исполнитель поменял пол и поучаствовал в кастинге телепроекта в облике Зианджи или Ани Эйприл. Чем же занимался певец после трансформации в облик девушки, он рассказал в комментарии ТСН.ua.

За время, пока меня не было на телеэкранах, получила высшее экономическое образование. Более того, успела попробовать себя в разных сферах: работала графическим дизайнером, менеджером по продажам, фотографом, режиссером, стилистом, визажистом, сценаристом. Также очень много работала в финансовой сфере, рассказала Зианджи.

Кроме того, артистка призналась, что долго не решалась возвращаться на сцену, так как боялась всеобщего внимания. По признанию Зианджи, участие в проекте – это смелый шаг, на который она долго не могла решится.

Напомним, что уже завтра, 28 января на канале 1+1 состоится премьера восьмого сезона «Голоса країни». Уже в первом выпуске можно будет увидеть и Зиандж, Аню Эйприл.


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