Неизвестные в балаклавах во Львове забросали дымовыми шашками акцию против использования животных в цирках
Полиция задержала около десяти человек.
В воскресенье, 28 января, во Львове активисты возле городского цирка на ул. Городоцкой устроили акцию против использования животных в спектаклях. Демонстрацию забросали дымовыми шашками неизвестные в балаклавах, передает Львовский портал.
В акции в защиту животных приняли участие около 30 человек с плакатами «Нет садизму», «Нет животным в цирке». В это время в помещении цирка происходило шоу, в котором выступали белые тигры и львы.
Митинг охраняли около полусотни полицейских. Перед началом акции приехали еще несколько десятков полицейцських.
Через некоторое время после начала демонстрации на площади перед цирком появились неизвестные в балаклавах, которые бросали в протестующих и полицию дымовые шашки.
Правоохранители задержали около десяти человек. Также в нападавших обнаружили ножи и молотки.
В полиции пообещали в ближайшее время подробно прокомментировать инцидент.
Отметим, что акцию против использования животных в цирках анонсировали на Facebook странице "Экологическая платформа. Львов".
Напомним, вчера возле цирка в Киеве протестовали против использования животных в спектаклях.
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28.01.2018 13:13