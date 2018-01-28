Неизвестные в балаклавах во Львове забросали дымовыми шашками акцию против использования животных в цирках

Полиция задержала около десяти человек.

В воскресенье, 28 января, во Львове активисты возле городского цирка на ул. Городоцкой устроили акцию против использования животных в спектаклях. Демонстрацию забросали дымовыми шашками неизвестные в балаклавах, передает Львовский портал.

Фото: portal.lviv.ua Фото: portal.lviv.ua Фото: portal.lviv.ua Фото: portal.lviv.ua

В акции в защиту животных приняли участие около 30 человек с плакатами «Нет садизму», «Нет животным в цирке». В это время в помещении цирка происходило шоу, в котором выступали белые тигры и львы.

Митинг охраняли около полусотни полицейских. Перед началом акции приехали еще несколько десятков полицейцських.

Через некоторое время после начала демонстрации на площади перед цирком появились неизвестные в балаклавах, которые бросали в протестующих и полицию дымовые шашки.

Правоохранители задержали около десяти человек. Также в нападавших обнаружили ножи и молотки.

В полиции пообещали в ближайшее время подробно прокомментировать инцидент.

Отметим, что акцию против использования животных в цирках анонсировали на Facebook странице "Экологическая платформа. Львов".