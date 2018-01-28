Неизвестные в балаклавах во Львове забросали дымовыми шашками акцию против использования животных в цирках

Полиция задержала около десяти человек.

В воскресенье, 28 января, во Львове активисты возле городского цирка на ул. Городоцкой устроили акцию против использования животных в спектаклях. Демонстрацию забросали дымовыми шашками неизвестные в балаклавах, передает Львовский портал.

Фото: portal.lviv.ua
Фото: portal.lviv.ua
Фото: portal.lviv.ua
Фото: portal.lviv.ua

В акции в защиту животных приняли участие около 30 человек с плакатами «Нет садизму», «Нет животным в цирке». В это время в помещении цирка происходило шоу, в котором выступали белые тигры и львы.

Митинг охраняли около полусотни полицейских. Перед началом акции приехали еще несколько десятков полицейцських.

Через некоторое время после начала демонстрации на площади перед цирком появились неизвестные в балаклавах, которые бросали в протестующих и полицию дымовые шашки.

Правоохранители задержали около десяти человек. Также в нападавших обнаружили ножи и молотки.

В полиции пообещали в ближайшее время подробно прокомментировать инцидент.

Отметим, что акцию против использования животных в цирках анонсировали на Facebook странице "Экологическая платформа. Львов".

Напомним, вчера возле цирка в Киеве протестовали против использования животных в спектаклях.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Крыму медики выставили на улицу беременную девушку, на второй день будущая мама умерла В Крыму медики выставили на улицу беременную девушку, на второй день будущая мама умерла
Две девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг на лодкеДве девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг на лодке
В Киеве на остановке общественного транспорта похитили человекаВ Киеве на остановке общественного транспорта похитили человека
Датского изобретателя обвинили в издевательстве над журналисткой перед убийствомДатского изобретателя обвинили в издевательстве над журналисткой перед убийством
Во Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочкаВо Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочка
Блок рекламы


Похожие новости
Возле цирка в Киеве протестовали против использования животных в спектакляхВозле цирка в Киеве протестовали против использования животных в спектаклях
Во Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочкаВо Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочка
Во Львове мужчина открыл стрельбу в подъезде и спрятался в шкафуВо Львове мужчина открыл стрельбу в подъезде и спрятался в шкафу
Во Львове задержали двух медиков, которые за 50 тыс. гривен предлагали оформить инвалидностьВо Львове задержали двух медиков, которые за 50 тыс. гривен предлагали оформить инвалидность
МОЗ назвал противопоказания к вакцинации против кори, столбняка, краснухиМОЗ назвал противопоказания к вакцинации против кори, столбняка, краснухи
На Виноградаре в Киеве протест против стройки перерос в столкновения (обновлено)На Виноградаре в Киеве протест против стройки перерос в столкновения (обновлено)
На Виноградаре в Киеве перекрывали улицу в знак протеста против стройкиНа Виноградаре в Киеве перекрывали улицу в знак протеста против стройки
Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)
В Одесской области неизвестные расстреляли кафе из гранатомета (ФОТО)В Одесской области неизвестные расстреляли кафе из гранатомета (ФОТО)
В Одессе будут вакцинировать против кори медиков и педагогов в возрасте до 30 летВ Одессе будут вакцинировать против кори медиков и педагогов в возрасте до 30 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости