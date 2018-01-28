За попытку поджога монастыря УПЦ МП двух киевлян арестовали на 60 суток

Альтернатива - внесения залога в размере больше 2 млн гривен.

За попытку поджога монастыря УПЦ МП двух киевлян арестовали на 60 суток
Фото: Igor LutsenkoFacebook

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 2,2 миллиона гривен для Алексея Шемотюка и Александра Горбаня, которые подозреваются в попытке поджечь Десятинный монастырь УПЦ Московского патриархата, передает Украинская правда.

Такое решение было принято в субботу вечером судьей Левицкой, сообщил нардеп Игорь Луценко в Facebook.

"Для меня это очень странное поведение судьи Левицкой. Поскольку прокуратура и милиция настроены не слишком агрессивно, просили только домашний арест. Тем не менее, судья впаяла фактически содержания под стражей - потому что такие суммы для залога, без помощи посторонних, у подозреваемых вряд ли найдутся", - отметил депутат.

По его информации, оба парня архитекторы. Один из них воевал в составе ВСУ в аэроразведке.

"По словам задержанных, они пытались привлечь внимание к тому, что территория Национального музея истории захвачена московскими церковниками. Рядом - фундамент Десятинной церкви, главного храма Киевской Руси, который символически хотят застолбить за собой агенты враждебного государства", - добавил Луценко.

На сайте Десятинного монастыря УПЦ МП также сообщается об избрании меры пресечения двум обвиняемым в поджоге.

"Несмотря на дикость и жестокость совершенного этими людьми преступления, мы молимся за них и просим суд смягчить меру наказания. Сегодня нашему адвокату на суде отказали в слове, чтобы донести нашу позицию о смягчении приговора. Мы будем придерживаться этой позиции в апелляции ", - уверяют представители церкви.

Фото: Igor LutsenkoFacebook

Напомним, 25 января полиция сообщила о том, что в Владимиро-Ольгиевский храм Десятинного монастыря (УПЦ Московского патриархата), который находится возле фундамента Десятинной церкви, бросили коктейль Молотова. Вскоре были задержаны двое киевлян 33 и 36 лет, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 Уголовного кодекса (покушение на уничтожение имущества).

Отметим, что часовня УПЦ МП появилась на этом месте при правлении Виктора Януковича в 2011 году.


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