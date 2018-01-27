Возле цирка в Киеве протестовали против использования животных в спектаклях

В Национальном цирке стартовал новый сезон со спектаклем "Слон и полосатый рейс".

В субботу, 27 января, в Киеве возле Национального цирка Украины прошла очередная акция протеста в рамках кампании #циркбезживотных.

Как сообщает корреспондент LB.ua, несколько десятков зоозащитников устроили пикет на площади Победы с плакатами "Животные - не игрушки", "Цирк - не место для животных", "Цирк, где мучают животных, это не весело", "Дрессура - это пытки" и т.п.

Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко

Протест связан с тем, что на этой неделе в Национальном цирке Украины новый сезон стартовал со спектакля "Слон и полосатый рейс". Зрителям обещают выступления бенгальских тигров и другие номера с животными.