Париж страдает от наводнения, эвакуировали около 1000 жителей
Уровень воды в Сене в три раза превысил норму.
За последние два дня вода в реке Сене в Париже поднялась более чем на пять метров, что втрое выше нормы, и продолжает подниматься. Пик паводка ожидается с субботы на воскресенье, 27 - 28 января, сообщает Euronews.
Из-за повышения уровня Сены пришлось эвакуировать около тысячи жителей прибрежных домов на юге Парижа. Затоплены несколько десятков помещений. Четвертый день в домах, которые находятся вблизи реки, выключено электроснабжения.
Лувр закрыл часть залов, в том числе экспозицию отдела исламского искусства, которая расположена в подвальном помещении музея.
Ожидается, что уровень воды может достичь не менее шести метров, что на четыре метра больше нормального уровня.
Судоходство на Сене, включая туристические круизы, временно прервано. В парижском пригороде Вильнев-Сен-Жорж наводнение заставило жителей передвигаться на лодках.
Также из-за наводнения город заполонили крысы, которых вода выгнала из канализаций и тоннелей метро, говорится в сообщении France 24.
Французская метеослужба сообщила, что нынешний зимний период - третий по количеству осадков за всю историю наблюдений.
Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что город справится с наводнением. Хотя высокий уровень воды в Сене, по ее словам, будет наблюдаться и на следующей неделе.
Напомним, ранее в Париже и регионе объявили эпидемию гриппа
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Общество
27.01.2018 09:45