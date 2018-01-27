Париж страдает от наводнения, эвакуировали около 1000 жителей

Уровень воды в Сене в три раза превысил норму.

Париж страдает от наводнения, эвакуировали около 1000 жителей
Фото: news.sky.com

За последние два дня вода в реке Сене в Париже поднялась более чем на пять метров, что втрое выше нормы, и продолжает подниматься. Пик паводка ожидается с субботы на воскресенье, 27 - 28 января, сообщает Euronews.

Из-за повышения уровня Сены пришлось эвакуировать около тысячи жителей прибрежных домов на юге Парижа. Затоплены несколько десятков помещений. Четвертый день в домах, которые находятся вблизи реки, выключено электроснабжения.

Лувр закрыл часть залов, в том числе экспозицию отдела исламского искусства, которая расположена в подвальном помещении музея.

Ожидается, что уровень воды может достичь не менее шести метров, что на четыре метра больше нормального уровня.

Судоходство на Сене, включая туристические круизы, временно прервано. В парижском пригороде Вильнев-Сен-Жорж наводнение заставило жителей передвигаться на лодках.

Также из-за наводнения город заполонили крысы, которых вода выгнала из канализаций и тоннелей метро, говорится в сообщении France 24.

Французская метеослужба сообщила, что нынешний зимний период - третий по количеству осадков за всю историю наблюдений.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что город справится с наводнением. Хотя высокий уровень воды в Сене, по ее словам, будет наблюдаться и на следующей неделе.

Напомним, ранее в Париже и регионе объявили эпидемию гриппа


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