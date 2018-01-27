Во Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочка

Трагедия произошла, когда ребенок сушила феном волосы.

Во Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочка
Помещение бассейна во Львове, где умерла девочка
Фото: swimming-pool.vitava.com.ua

Во Львове после занятия по плаванию в пятницу, 26 января, в бассейне умер 10-летний ребенок, передает местное издание ZAXID.net со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"26 января в 17:30 в бассейне "Динамо" по ул. Витовского, 53 после занятий по плаванию умерла 10-летняя девочка из села Конопница Пустомытовского района", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла, когда девочка сушила волосы феном в присутствии матери. Причину смерти и подробности инцидента пока не сообщают.

Напомним, ранее из детского приюта во Львове сбежали три девушки-вьетнамки.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
На Виноградаре в Киеве протест против стройки перерос в столкновения (обновлено)На Виноградаре в Киеве протест против стройки перерос в столкновения (обновлено)
Две девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг на лодкеДве девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг на лодке
В Крыму медики выставили на улицу беременную девушку, на второй день будущая мама умерла В Крыму медики выставили на улицу беременную девушку, на второй день будущая мама умерла
Лавина в Карпатах накрыла 7 туристов из КиеваЛавина в Карпатах накрыла 7 туристов из Киева
На Виноградаре в Киеве перекрывали улицу в знак протеста против стройкиНа Виноградаре в Киеве перекрывали улицу в знак протеста против стройки
Блок рекламы


Похожие новости
Во Львове мужчина открыл стрельбу в подъезде и спрятался в шкафуВо Львове мужчина открыл стрельбу в подъезде и спрятался в шкафу
В США на 89-м году жизни умерла писательница Урсула Ле ГуинВ США на 89-м году жизни умерла писательница Урсула Ле Гуин
Во Львове задержали двух медиков, которые за 50 тыс. гривен предлагали оформить инвалидностьВо Львове задержали двух медиков, которые за 50 тыс. гривен предлагали оформить инвалидность
Ухажер утопил девушку после неудачного свиданияУхажер утопил девушку после неудачного свидания
В Крыму медики выставили на улицу беременную девушку, на второй день будущая мама умерла В Крыму медики выставили на улицу беременную девушку, на второй день будущая мама умерла
Почти 700 населенных пунктов в 6 областях Украины остаются обесточенными после непогодыПочти 700 населенных пунктов в 6 областях Украины остаются обесточенными после непогоды
В Донецкой области из-за халатности родителей-алкоголиков чуть не замерзла 6-летняя девочка В Донецкой области из-за халатности родителей-алкоголиков чуть не замерзла 6-летняя девочка
Крупнейший вуз Украины отменил занятия до весныКрупнейший вуз Украины отменил занятия до весны
Обнародовано видео последних часов жизни Ноздровской
Солистка группы Cranberries умерла в ЛондонеСолистка группы Cranberries умерла в Лондоне
Последние новости
Подгружаем последние новости