Во Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочка
Трагедия произошла, когда ребенок сушила феном волосы.
Во Львове после занятия по плаванию в пятницу, 26 января, в бассейне умер 10-летний ребенок, передает местное издание ZAXID.net со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"26 января в 17:30 в бассейне "Динамо" по ул. Витовского, 53 после занятий по плаванию умерла 10-летняя девочка из села Конопница Пустомытовского района", - говорится в сообщении.
Трагедия произошла, когда девочка сушила волосы феном в присутствии матери. Причину смерти и подробности инцидента пока не сообщают.
Напомним, ранее из детского приюта во Львове сбежали три девушки-вьетнамки.
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