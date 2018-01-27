Во Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочка

Трагедия произошла, когда ребенок сушила феном волосы.

Помещение бассейна во Львове, где умерла девочка Фото: swimming-pool.vitava.com.ua

Во Львове после занятия по плаванию в пятницу, 26 января, в бассейне умер 10-летний ребенок, передает местное издание ZAXID.net со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"26 января в 17:30 в бассейне "Динамо" по ул. Витовского, 53 после занятий по плаванию умерла 10-летняя девочка из села Конопница Пустомытовского района", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла, когда девочка сушила волосы феном в присутствии матери. Причину смерти и подробности инцидента пока не сообщают.

Напомним, ранее из детского приюта во Львове сбежали три девушки-вьетнамки.