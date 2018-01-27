?Во время стрельбы в центре Амстердама погиб подросток

Полиция утверждает, что инцидент не был террористическим актом.

Стрельба в Амстердаме Фото: telegraaf.nl

В результате стрельбы в Амстердаме в пятницу, 26 января, один человек погиб, двое получили ранения, передает De Telegraaf.

Инцидент произошел в центральном районе города. Место происшествия оцепили полицейские.

По словам очевидцев, погибший - подросток. Его застрелили на детской площадке. Полиция пока не подтверждает эту информацию.

Голландская газета Het Parool заявляет, что умерший является молодым амстердамцем марокканского происхождения. По данным газеты, вооруженные люди ворвались в молодежный центр и "четко" искали подростка, который посещал там тренировки по кикбоксингу.

Ведутся поиски преступников, которых, как считают правоохранители, может быть несколько. В полиции подчеркнули, что вся имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что инцидент не был террористической атакой, а скорее всего связан с уголовной преступностью.

Также неподалеку от места инцидента было найдено сгоревшую машину. Следователи не исключают, что она могла быть задействована в нападении.

Напомним, ранее в аэропорту Амстердама полиция открыла огонь по вооруженному ножом мужчине.