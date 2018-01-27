Во время стрельбы в центре Амстердама погиб подросток
Полиция утверждает, что инцидент не был террористическим актом.
В результате стрельбы в Амстердаме в пятницу, 26 января, один человек погиб, двое получили ранения, передает De Telegraaf.
Инцидент произошел в центральном районе города. Место происшествия оцепили полицейские.
По словам очевидцев, погибший - подросток. Его застрелили на детской площадке. Полиция пока не подтверждает эту информацию.
Голландская газета Het Parool заявляет, что умерший является молодым амстердамцем марокканского происхождения. По данным газеты, вооруженные люди ворвались в молодежный центр и "четко" искали подростка, который посещал там тренировки по кикбоксингу.
Ведутся поиски преступников, которых, как считают правоохранители, может быть несколько. В полиции подчеркнули, что вся имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что инцидент не был террористической атакой, а скорее всего связан с уголовной преступностью.
Также неподалеку от места инцидента было найдено сгоревшую машину. Следователи не исключают, что она могла быть задействована в нападении.
Напомним, ранее в аэропорту Амстердама полиция открыла огонь по вооруженному ножом мужчине.
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Общество
27.01.2018 09:30