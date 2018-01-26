В Киеве трое парней чуть не убили мужчину, заступившегося за кондуктора

Злоумышленники выстрелили пострадавшему в ноги и ударили ножом в живот.

В Киеве трое парней чуть не убили мужчину, заступившегося за кондуктора
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские задержали трех парней за ранение мужчины, который заступился за кондуктора.

Конфликт между молодыми людьми 1997, 2001 и 2002 годов рождения и пострадавшим начался в салоне автобуса. Мужчина заступился за кондуктора, которого парни оскорбили за то, что он сделал им замечание, сообщается на сайте полиции.

Спор перерос в драку на улице. Один из парней достал оружие и дважды выстрелил в мужчину.

Пострадавший начал убегать от молодых людей в сторону станции метро "Минская", но один из них догнал его и ударил ножом в живот. После этого злоумышленники скрылись.

По предварительному заключению врачей, у уроженца Винницкой области два проникающих огнестрельных ранения обеих ног и проникающее колото-резаное ранение живота. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Благодаря свидетельствам очевидцев за несколько минут удалось установить местонахождение подозреваемых. Полицейские вместе с посетителями задержали их в заведении быстрого питания недалеко от места преступления.

Двое несовершеннолетних задержанных находятся на учете в секторе ювенальной превенции Оболонского управления полиции. Их совершеннолетний товарищ также в прошлом попадал в поле зрения правоохранителей.

Возбуждены два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет тюрьмы.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в мае прошлого года посетитель McDonald’s у станции метро "Минская" в Киеве одним ударом убил мужчину, курившего у ресторана. Позже преступник сдался правоохранителям.


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