В Швейцарии спасли группу туристов, пять дней просидевших в ловушке в пещере

После медицинского осмотра всем спасенным разрешили вернуться домой.

В Швейцарии спасли группу туристов, пять дней просидевших в ловушке в пещере
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Фото: Евгений Швец

В Швейцарии освободили семерых туристов и их проводника, которые пять дней находились в ловушке в пещере Хеллох долины реки Муота.

Об этом сообщает The Local.

Спасательная операция продолжалась несколько часов.

После медицинского осмотра всем спасенным разрешили вернуться домой.

Туристы собирались провести двухдневную спелеологическую экскурсию с ночевкой, но оказались отрезанными от внешнего мира из-за непредвиденного подъема уровня подземных вод, в результате чего им пришлось пять дней находиться на территории базового лагеря внутри пещеры.

Напомним, в конце декабря при сходе лавин в швейцарских Альпах погибли три человека.


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