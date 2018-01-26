В Швейцарии спасли группу туристов, пять дней просидевших в ловушке в пещере
После медицинского осмотра всем спасенным разрешили вернуться домой.
В Швейцарии освободили семерых туристов и их проводника, которые пять дней находились в ловушке в пещере Хеллох долины реки Муота.
Об этом сообщает The Local.
Спасательная операция продолжалась несколько часов.
После медицинского осмотра всем спасенным разрешили вернуться домой.
Туристы собирались провести двухдневную спелеологическую экскурсию с ночевкой, но оказались отрезанными от внешнего мира из-за непредвиденного подъема уровня подземных вод, в результате чего им пришлось пять дней находиться на территории базового лагеря внутри пещеры.
Напомним, в конце декабря при сходе лавин в швейцарских Альпах погибли три человека.
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