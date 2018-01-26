В Польше из-за взрыва на газопроводе загорелись ближайшие дома
Жители пострадавших домов получат компенсации и средства на восстановление домов.
В Польше в ночь на 26 января около Познани произошел взрыв газа, вызванный разгерметизацией газопровода, пострадавших нет.
Об этом сообщает "Радио Польша".
После взрыва начался пожар, который распространился на четыре жилых дома и одно здание хозяйственного назначения.
Жители пострадавших домов эвакуировались самостоятельно, они получат пособие в размере шесть тыс. злотых и средства на восстановление домов.
Пожар тушили около двух часов.
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Общество
26.01.2018 11:39