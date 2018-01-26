В Польше из-за взрыва на газопроводе загорелись ближайшие дома

Жители пострадавших домов получат компенсации и средства на восстановление домов.

В Польше из-за взрыва на газопроводе загорелись ближайшие дома
Фото: radiopolsha.pl

В Польше в ночь на 26 января около Познани произошел взрыв газа, вызванный разгерметизацией газопровода, пострадавших нет.

Об этом сообщает "Радио Польша".

После взрыва начался пожар, который распространился на четыре жилых дома и одно здание хозяйственного назначения.

Жители пострадавших домов эвакуировались самостоятельно, они получат пособие в размере шесть тыс. злотых и средства на восстановление домов.

Пожар тушили около двух часов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Учительница танцев в Черкасской области ударила в ухо 11-летнюю ученицуУчительница танцев в Черкасской области ударила в ухо 11-летнюю ученицу
Две девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг на лодкеДве девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг на лодке
В Днепре мужчину забили насмерть за воровство В Днепре мужчину забили насмерть за воровство
На Виноградаре в Киеве протест против стройки перерос в столкновения (обновлено)На Виноградаре в Киеве протест против стройки перерос в столкновения (обновлено)
Перестрелка в Одессе: в реанимации умер полицейскийПерестрелка в Одессе: в реанимации умер полицейский
Блок рекламы


Похожие новости
Директора одесского лагеря "Виктория" не отпустили под домашний арестДиректора одесского лагеря "Виктория" не отпустили под домашний арест
Из-за аварии на водопроводе 70 тыс. жителей Днепра остались без воды
8 горняков получили ожоги из-за вспышки метана на шахте возле Покровска8 горняков получили ожоги из-за вспышки метана на шахте возле Покровска
В Харькове эвакуировали станцию метро из-за подозрительных коробок. В них оказался лак для ногтейВ Харькове эвакуировали станцию метро из-за подозрительных коробок. В них оказался лак для ногтей
Часть Львова осталась без воды из-за аварииЧасть Львова осталась без воды из-за аварии
Штормовое предупреждение из-за гололеда объявили на ЗакарпатьеШтормовое предупреждение из-за гололеда объявили на Закарпатье
Двое горняков погибли в результате взрыва на шахте в оккупированной ЖдановкеДвое горняков погибли в результате взрыва на шахте в оккупированной Ждановке
294 населенных пункта в 5 областях до сих пор без электричества из-за непогоды в Украине294 населенных пункта в 5 областях до сих пор без электричества из-за непогоды в Украине
Из-за непогоды без электроснабжения остаются 390 населенных пунктов - ГСЧСИз-за непогоды без электроснабжения остаются 390 населенных пунктов - ГСЧС
300 украинцев застряли в Египте из-за непогоды300 украинцев застряли в Египте из-за непогоды
Последние новости
Подгружаем последние новости