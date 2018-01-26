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В Польше из-за взрыва на газопроводе загорелись ближайшие дома Жители пострадавших домов получат компенсации и средства на восстановление домов. Фото: radiopolsha.pl В Польше в ночь на 26 января около Познани произошел взрыв газа, вызванный разгерметизацией газопровода, пострадавших нет. Об этом сообщает "Радио Польша ". После взрыва начался пожар, который распространился на четыре жилых дома и одно здание хозяйственного назначения. Жители пострадавших домов эвакуировались самостоятельно, они получат пособие в размере шесть тыс. злотых и средства на восстановление домов. Пожар тушили около двух часов.

LB.ua

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