В Закарпатской области директор школы избила третьеклассника

Местные жители требуют ее увольнения.

Жители села Верхней Грабивницы Закарпатской области требуют уволить директора местной школы за то, что она якобы избила третьеклассника.

Об этом сообщает издание "Специальный контроль".

"В селе Верхняя Грабовница Воловецкого района состоялся митинг. Жители сельской глубинки требуют уволить директора начальной школы Наталью Сегедий, за то, что последняя якобы избила третьеклассника Ярослава Пастушенко", - говорится в сообщении в фейсбуке.

Отмечается, что руководитель школы находится на больничном. В отделе образования Воловецкой райгосадминистрации по факту избиения проводят служебное расследование.

По словам начальника отдела Натальи Шутко, что директор школы дала объяснения относительно инцидента. Сегедий отрицает факт избиения подростка, мол, ребенок бежал и случайно наткнулся на ее руку.

Тем временем в прокуратуре открыли уголовное производство. Директору инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.137 УК Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей). За него предусмотрено наказание в виде штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов (до 2210 гривен) или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Издание сообщает, что родители несколько дней не пускали детей в школу, но теперь учебный процесс возобновлен.


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